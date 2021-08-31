Opinião: Atacantes roubam a cena na maior janela da história do futebol

Crédito: Franck Fife / AFP; Divulgação / Manchester United

O dia 31 de agosto marca o fim da janela de transferências no futebol internacional. Quem contratou, contratou. Quem não contratou, se vira com o que tem ou busca um atleta que esteja sem vínculo. E mesmo diante de um momento delicado para a maioria dos clubes europeus, que ainda sofrem com a crise financeira causa pela pandemia da Covid-19, o mercado foi gigantesco.

+ Champions League começa no dia 14 de setembro. Veja a tabela e os jogos!Uma janela de transferências onde Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos maiores jogadores da história do futebol, mudam de clubes não pode ser vista como outra qualquer. Coincidentemente, ambos são atacantes. E foram eles, os atacantes, os nomes que mais roubaram a cena neste período.

Não foram apenas o argentino e o português, que rivalizaram por muitos anos na Espanha, que deixaram seus clubes. Nomes como Romelu Lukaku, Jadon Sancho, Antonie Griezmann, Sergio Agüero, Memphis Depay, Edin Dzeko, Jack Grealish e outros mudaram de camisa.

Obviamente, as contratações mais bombásticas são as de Messi e Cristiano Ronaldo. Enquanto o ex-Barcelona deixou o clube catalão após problemas de renovação, o Robozão pediu para sair da Juventus, pois estava insatisfeito.

Anunciado pelo Paris Saint-Germain no dia 10 de agosto, Lionel Messi chega à capital francesa com a missão de conduzir o PSG ao tão sonhado título da Champions League. Em sua apresentação, o argentino afirmou que "não será fácil" conquistar o torneio continental, mas deixou claro que esta é a intenção.

No último domingo, o agora camisa 30 fez sua estreia pelo clube parisiense. Em partida contra o Reims, Messi entrou no segundo tempo, atuou por 30 minutos, mas teve atuação discreta. Fazendo o primeiro jogo desde o fim da temporada passada, porém, ninguém aposta que o desempenho será assim na sequência.

Agente de Ronaldo, Jorge Mendes negociou com a equipe comandada por Pep Guardiola, e, quando tudo se encaminhava para um desfecho com o lado azul da cidade, uma reviravolta mudou os planos. CR7 volta ao Old Trafford também com a missão de dar ao United um protagonismo perdido nos últimos anos.