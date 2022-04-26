Operário x Grêmio: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B

Um dos embates que compõem a 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro acontecerá na próxima quarta-feira (27), no Estádio Germano Kruger, em Ponte Grossa, onde o Operário receberá a equipe do Grêmio. >Veja quais atletas estão torcendo para o Paulo André na final do BBB 22OPERÁRIO

Vindo de derrota para o Náutico, no Recife, o Fantasma buscará a recuperação na segundona justamente no palco onde conseguiu, até o momento, seu único triunfo na competição. Diante da Ponte Preta, os comandados de Claudinei Oliveira venceram por 2 a 0 e apostam, além das questões técnica e tática, na invencibilidade como mandante que dura desde outubro do ano passado.

GRÊMIO

Por sua vez, o Imortal conseguiu na rodada anterior o seu primeiro triunfo na Série B em grande atuação de Diego Souza, batendo por 3 a 1 o Guarani, na Arena. Tanto é que, diante dos trabalhos realizados após a vitória, ficou evidenciado que a tendência é de manutenção de boa parte dos titulares com exceção de Edílson, fora de combate por lesão muscular.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​OPERÁRIO x GRÊMIO

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)Data e hora: 27/04/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira (ambos SP)VAR: Vinícius Furlan (SP)​​OPERÁRIO (Técnico: Claudinei Oliveira)

Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Fabiano; André Lima, Fernando Neto e Reina; Thomaz, Paulo Sérgio e Felipe Garcia.

Desfalques: Jean Carlo, Leandrinho, Pio, Rafael Bonfim e Silvinho (lesionados)

GRÊMIO (Técnico: Roger Machado)

Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Gabriel Teixeira e Diego Souza.

Desfalques: Ferreira, Kannemann, Jhonata Robert (lesionados) e Elkeson (questões burocráticas).