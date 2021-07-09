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Operário x Brasil de Pelotas: prováveis escalações e onde assistir

Confronto em Ponta Grossa de times separados por cinco pontos na tabela vale pela 10ª Rodada da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 11:34

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 11:34

Crédito: Jhonatan Silva/Divulgação/Brasil de Pelotas
Times que estão em absoluta necessidade de vitória para melhorarem o astral e suas respectivas campanhas na Série B do Campeonato Brasileiro, Operário e Brasil de Pelotas fazem um importante confronto no próximo sábado (10) no interior paranaense. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de estar há cinco pontos e seis posições acima do adversário (12 unidades em 12° lugar contra sete pontos em 18° no caso do time gaúcho), o clima no Fantasma é de absoluta desconfiança frente a sequência de cinco partidas sem vencer.
Além disso, a eliminação no meio de semana do Paranaense contra o Londrina, em casa, trouxe um peso adicional ao time de Matheus Costa que vê a pressão aumentar.
No caso do Brasil, são quatro compromissos que o time não vence sendo que os comandados de Cláudio Tencati terão de iniciar uma possível reação fora de casa onde, depois de enfrentar o Operário, viaja até Goiânia para duelar com o Vila Nova.FICHA TÉCNICAOPERÁRIO x BRASIL DE PELOTAS
Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)Data e hora: 10/07/2021 - 11h (de Brasília)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)Assistentes: Helcio Araújo Neves e Rafael Ferreira Vieira (ambos PA)Onde asssitir: SporTV e Premiere​OPERÁRIO (Técnico: Matheus Costa)
Simão; Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon e Fabiano; Marcelo, Leandro Vilela e Rafael Chorão; Rafael Oller, Paulo Sérgio e Thomaz.
BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Cláudio Tencati)
Matheus Nogueira; Thalys, Ícaro, Heverton e Kevin; Rômulo, Wesley, Lucas Santos, Fabrício e Gabriel; Ramon.

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