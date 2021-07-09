Operário x Brasil de Pelotas: prováveis escalações e onde assistir

Crédito: Jhonatan Silva/Divulgação/Brasil de Pelotas

Times que estão em absoluta necessidade de vitória para melhorarem o astral e suas respectivas campanhas na Série B do Campeonato Brasileiro, Operário e Brasil de Pelotas fazem um importante confronto no próximo sábado (10) no interior paranaense. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de estar há cinco pontos e seis posições acima do adversário (12 unidades em 12° lugar contra sete pontos em 18° no caso do time gaúcho), o clima no Fantasma é de absoluta desconfiança frente a sequência de cinco partidas sem vencer.

Além disso, a eliminação no meio de semana do Paranaense contra o Londrina, em casa, trouxe um peso adicional ao time de Matheus Costa que vê a pressão aumentar.

No caso do Brasil, são quatro compromissos que o time não vence sendo que os comandados de Cláudio Tencati terão de iniciar uma possível reação fora de casa onde, depois de enfrentar o Operário, viaja até Goiânia para duelar com o Vila Nova.FICHA TÉCNICAOPERÁRIO x BRASIL DE PELOTAS

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)Data e hora: 10/07/2021 - 11h (de Brasília)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)Assistentes: Helcio Araújo Neves e Rafael Ferreira Vieira (ambos PA)Onde asssitir: SporTV e Premiere​OPERÁRIO (Técnico: Matheus Costa)

Simão; Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon e Fabiano; Marcelo, Leandro Vilela e Rafael Chorão; Rafael Oller, Paulo Sérgio e Thomaz.

BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Cláudio Tencati)