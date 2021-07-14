Operário vence Londrina fora de casa e encosta no G4 da Série B

Crédito: (Crédito: Divulgação/Londrina EC

O Operário segue na luta por uma vaga no G4 da Série B. O Fantasma venceu o Londrina, na noite desta terça-feira (13), fora de casa, por 2 a 1. Os gols da equipe visitante foram marcados pelo meia Rodriguinho e pelo volante Marcelo enquanto o zagueiro Marcondes descontou para os mandantes.

A vitória no Estádio do Café levou os comandados de Matheus Costa aos 18 pontos na competição nacional, na quinta posição na tabela - um ponto a menos que Sampaio Corrêa e Guarani, primeiras equipes dentro do G4 da Série B.

Com apenas uma vitória em 11 jogos disputados na Série B, o Londrina sustenta a lanterna da competição em mais uma rodada. Com sete pontos somados, a equipe de Edison Borges tem a companhia de Ponte Preta, Brasil de Pelotas e Remo na zona de rebaixamento.

A primeira etapa foi de domínio do Londrina, que empilhou chances e deu sustos ao goleiro Simão, mas nenhuma das finalizações encontrou o gol do Fantasma.

Se os donos da casa perderam boas chances, o Operário chegou ao gol logo aos cinco minutos da etapa inicial. Após cruzamento pela esquerda, Rodrigo Pimpão brigou com a defesa e ajeitou a bola para Leandrinho, que chutou de primeira, sem chances de defesa para o goleiro César.

O placar foi movimentado novamente em Londrina aos dois minutos da etapa complementar. Djalma Silva recebeu pela esquerda e cruzou com perfeição na cabeça de Marcelo, que só teve o trabalho de colocar a bola no canto esquerdo da meta de César.

Aos 38 minutos os donos da casa descontaram o marcador em Londrina. Após cruzamento na área, Marcondes ganhou da defesa e cabeceou para tirar o zero do placar do lado dos mandantes.

O jogo ficou ainda mais emocionante aos 43 minutos. Após atrasar o retorno do jogo, o lateral Fabiano recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida, mas os donos da casa não aproveitaram a vantagem e o Fantasma saiu de Londrina com os três pontos.

Próximos jogos:

Com o jogo no Estádio do Café já no passado, Londrina e Operário entram em campo novamente na disputa da Série B no próximo sábado (17), em jogos válidos pela 12ª rodada da competição nacional.

O Tubarão visita o Goiás, em Goiânia, às 16h (de Brasília). Em contrapartida, o Fantasma vai receber o CSA, às 18h30 (de Brasília).

Ficha técnica Londrina x Operário:

Local: Estádio do Café, Londrina (PR)Data-Horário: 13/07/2021 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)Cartões amarelos: Ricardo Luz (LON); Leandro Vilela, Rodrigo Pimpão, Leandrinho, Fabiano (OPR)Cartão vermelho: Fabiano (OPR)Gols: Rodriguinho (5'/1ºT), Marcelo (2'/2ºT), Marcondes (38'/2ºT)

Londrina: César; Talison (Ricardo Luz, aos 0/2ºT), Marcondes, Augusto e Felipe (Luiz Henrique, aos 34/2ºT); Tárik, Matheus Bianqui (Adenilson, aos 9/2ºT) e Marcelo Freitas; Caprini, Júnior Pirambu (Juan, aos 34/2ºT) e Tiago Orobó (Douglas Santos, aos 0/2ºT). Técnico: Edison Borges.