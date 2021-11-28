futebol

Operário vence, e CRB não consegue acesso à Série A do Brasileirão

Fantasma venceu por 2 a 1 jogando no Estádio Germano Kruger, na última rodada...
Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 18:11

Encerrando a participação no Brasileirão Série B, o Operário-PR encarou o CRB neste domingo, 28. Jogando no Estádio Germano Kruger, no Paraná, o Fantasma venceu por 2 a 1 e acabou com o sonho do clube alagoano lutar pelo acesso à Série A.NA PRESSÃO!
Os paranaenses já iniciaram o duelo na pressão. Sem mais nada para brigar na tabela, o Operário chegou com perigo aos 5, abrindo o placar. Fabiano cruzou da esquerda, e Paulo Sérgio chutou. A bola explodiu em Caetano e sobrou para o atacante, que mandou para o fundo das redes.
UH!
Dois minutos depois, os donos da casa quase ampliaram o marcador. Pimpão fez boa jogada, se livrou da marcação e chutou de fora da área. No entanto, o goleiro Diogo Silva fez grande defesa. Na sequência, Rafael Chorão chutou forte. O goleiro fez a defesa.
MAIS UM!
O Operário não demorou para marcar o segundo no duelo. Aos 10, Lucas Mendes avançou e cruzou. Felipe Garcia desviou de cabeça no meio da defesa do CRB, ampliando para os donos da casa. A bola ainda desviou em Frazan e morreu no fundo das redes.
NA BRONCA!
Aos 30, mais uma nova boa chance para o Operário. Paulo Sérgio ganhou na disputa com Celsinho e passou para Pimpão. Contudo, o atacante chutou forte, e a bola tocou no travessão e saiu.
RESPOSTA!
O CRB enfim apareceu aos 34. Renan Bressan arriscou de longe, e o goleiro Thiago Braga defendeu em dois tempos. O mesmo aconteceu na volta do intervalo, quando o meia tentou de muito longe, mas parou na defesa do goleiro adversário.
PRA FORA!
Aos 11, Felipe Garcia recebeu o lançamento, avançou e chutou rasteiro na saída de Diogo Silva. A bola passou perto do gol.
DIMINUIU! Aos 38, Dudu bateu o escanteio. Assim, a bola passou por Thiago Braga, e Marthã mandou para a rede de cabeça, diminuindo o placar.

