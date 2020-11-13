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futebol

Operário-PR vence, se aproxima do G-4 e afunda o Náutico

Com atuação inspirada de Douglas Coutinho, o Fantasma somou três pontos importantes...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 18:25

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 18:25

Crédito: Reprodução/Premiere
No Germano Kruger, o Operário-PR se aproveitou do momento delicado do Náutico e venceu por 3 a 1. Com o placar, o Fantasma chegou aos 29 pontos, na 8ª posição. O Timbu é o 17º colocado, com 20 pontos.Na próxima rodada, o Operário-PR recebe o América-MG. O Náutico busca a reação diante do CRB, no Rei Pelé.
O jogo
O Operário-PR começou o duelo no campo de ataque. Com intensidade, o Fantasma colocava o Timbu no campo de defesa e exigia boas aparições do goleiro Halls. Na melhor defesa, ele parou a cabeçada de Douglas Coutinho.
Sem sofrer incômodo na defesa, o Operário explorava os espaços e Jean Carlo, no passe de Ricardo Bueno, soltou a bomba. Bem colocado, Halls espalmou.De tanto insistir, o Operário-PR abriu o placar perto do intervalo. Ricardo Bueno recebeu na grande área e soltou a bomba para vencer o arqueiro.
Na etapa final o ritmo do jogo caiu. Se o Náutico permanecia inerte, o Fantasma apenas administrava e quando forçou ampliou. Douglas Coutinho recebeu na intermediária, cortou o zagueiro e arriscou, 2 a 0.
Em raro momento de entendimento do ataque do Timbu, o Náutico descontou através de Kieza. No passe de Ruy, o camisa 9 soltou a bomba e balançou a rede.
A reação parou por aí e o Operário sacramentou a vitória nos minutos finais. Na descida de Tomas Bastos, a bola chegou na medida para Douglas Coutinho desviar e ampliar, 3 a 1.

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