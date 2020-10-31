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futebol

Operário-PR tenta quebrar sequência de resultados ruins diante do Botafogo-SP

Fantasma e Pantera medem forças neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Germano Kruger...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 21:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 21:28
Crédito: Fernando Freire
O Germano Kruger será palco de jogo importante na noite deste sábado. A partir das 19h (Horário de Brasília), Operário-PR e Botafogo-SP medem forças pela 19ª rodada da Série B.Como chegam
Após um surto de covid-19 dentro do elenco, o Fantasma tenta dar um basta nos resultados ruins dentro de campo e subir na tabela. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu apenas uma partida e está na 12ª posição.
A fase do Botafogo-SP também não anda das melhores. A Pantera encontra dificuldades para reagir e está afundada na zona de rebaixamento da Série B. Apesar do cenário ruim, um triunfo pode tirar a equipe das últimas quatro colocações.
Prováveis Escalações
Operário: Thiago Braga; Sávio, Bonfim, Sosa (Reniê) e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo, Thomaz e Clayton (Jean Carlo); Douglas Coutinho e Jefinho.
Botafogo-SP: Darley; Valdemir, Robson, Jordan, Gilson; Ferreira, Elicarlos, Bady; Judvan e Rafinha.

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