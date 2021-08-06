Operário-PR supera inferioridade numérica, vence o Remo e salta na classificação da Série B

O jogo da superação. Assim que os torcedores do Operário-PR poderiam definir a vitória sobre o Remo, na tarde desta sexta-feira no estádio Baenão, em Belém, pela 16ª rodada do Brasileirão Série B. Com um a menos desde os 4 minutos do primeiro tempo, o Fantasma deu a volta por cima e, de forma valente, derrotou o Leão por 1 a 0, com gol marcado por Thomaz, já na segunda etapa.
Com o resultado, o time comandado por Matheus Costa chegou aos 24, pulando agora para a 7ª colocação. Já a equipe treinada por Felipe Conceição, por conta do revés, estacionou na 12ª posição com seus 19 pontos.
Mesmo atuando longe de seus domínios, a equipe do Operário, logo nos primeiros minutos, já foi pra cima do Remo. Após chegar ao seu campo de ataque, Rodrigo Pimpão foi acionado, porém a bola foi rebatida pela defesa do Remo.
Entretanto, aos 4 minutos, o Fantasma acabou ganhando um problemão para o resto do jogo. Em um lance isolado, Rafael Chorão entrou de sola em Pingo, fazendo com que o árbitro Dyorgines o expulsasse, deixando os visitantes em desvantagem com 10 jogadores.
REMO CRESCE APÓS A EXPULSÃO
Aproveitando a maioria numérica em campo, o Leão então passou a procurar mais seu campo de ataque, além de ficar mais com a posse de bola. Sendo assim, teve duas oportunidades seguidas, sendo a primeira em um chute de Gedoz para a defesa de Simão, e a segunda com a defesa rebatendo após tentativa de cruzamento de Matheus Oliveira.
Até o final do primeiro tempo, o panorama não mudou muito. Ainda com os mandantes procurando mais o gol, mas nenhuma jogada foi suficiente para alterar o placar no Baenão, com a arbitragem encerrando a primeira metade de jogo.
FELIPE CONCEIÇÃO OPTA POR MUDANÇAS
Na volta para a segunda etapa, apenas o técnico do Remo foi quem optou por trocas. Visando aumentar seu poder ofensivo, Felipe Conceição colocou Wellington Silva no lugar de Thiago Ennes, além de acertar o meio-campo ao tirar o pendurado Pingo, que havia sido advertido pelo árbitro ainda no primeiro tempo, dando chance a Marcos Júnior.
Entretanto, quem conseguiu crescer no jogo foi o Operário. Tentando não se abater pelo fato de jogar com um a menos, aos 7 minutos, por muito pouco a equipe paranaense não abriu a contagem com Paulo Sérgio que, mesmo de longe, acertou a trave, para seu desespero.
FANTASMA SURPREENDE E ENCONTRA SEU TENTO
Percebendo o adversário criar mais chances, novamente Felipe Conceição recorreu para seus suplentes, visando dar uma injeção de ânimo em campo. E quase conseguiu. Aos 17 minutos, foi a vez do Remo responder com uma bola na trave depois da finalização de Rafinha, perdendo uma grande chance.
Entretanto, os visitantes realmente não estavam mesmo dispostos a ficar no zero. Sendo assim, aos 19 minutos, Thomaz, após receber no meio-campo, avançou em direção a área do rival e, da meia-lua, mandou no canto sem chances para o goleiro Vinícius.
REMO VAI PARA O TUDO OU NADA
O gol acabou acendendo a luz de alerta pelo lado do Leão. Com isso, tentando responder na mesma moeda, a equipe paraense, nos dois lances seguintes, quase chegou ao empate com Rafinha e Wellington Silva, dando trabalho ao goleiro Simão que conseguiu levar a melhor.
Tentando segurar o resultado, o treinador Matheus Costa então resolveu tirar Thomaz para aumentar seu poder defensivo colocando Odivan em seu lugar. E a estratégia surtiu efeito. Mesmo com os acréscimos, o Remo, fazendo uma blitz na área dos visitantes, pouco conseguiu produzir dando a deixa para Dyorgines José Padovani de Andrade colocar um ponto final no jogo.
FICHA TÉCNICAREMO x OPERÁRIO-PR
Data e horário: 06/08/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (CBF-ES)Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (CBF-ES) e Fábio Faustino dos Santos (CBF-ES)
Cartões Amarelos: Pingo, 41'/1ºT; Fábio Alemão, 4'/2ºT; Marcos Júnior, aos 45'/2ºT; Cleyton, 48'/2ºT
Cartões Vermelhos: Rafael Chorão, 4'/1ºT
Gol: Thomaz, 19'/2ºT (1-0)
REMO: Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva, no intervalo), Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Pingo (Marcos Júnior, no intervalo), Lucas Siqueira, Matheus Oliveira (Rafinha, aos 11'/2ºT), Felipe Gedoz (Renan Gorne, aos 11'/2ºT) e Arthur; Lucas Tocantins.(Técnico: Felipe Conceição)
OPERÁRIO-PR: Simão; Fábio Alemão, Rodolfo Filemon, Reniê e Fabiano; Rafael Chorão, Rodrigo Pimpão (Cleyton, aos 24'/2ºT), Leandrinho (Marcelo Santos, aos 12'/1ºT) e Thomaz (Odivan, aos 35'/2ºT); Paulo Sérgio (Schumacher, aos 25'/2ºT).(Técnico: Matheus Costa)