Operário-PR supera gramado encharcado e vence o CSA

Crédito: José Tramontin / Operário-PR

Em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Germano Krüger, que ficou encharcado por conta da chuva, o Operário-PR venceu por 3 a 0 o CSA. O Fantasma chega aos 8 pontos e lidera temporariamente a Série B. O Azulão tem 3 pontos e ocupa a 14ª colocação. Vale ressaltar que o CSA tem duas partidas a menos, adiadas por conta da COVID-19.Na próxima rodada, o CSA visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, dia 21 de agosto. O Operário-PR enfrenta o Paraná, no Durival Britto, dia 23 de agosto.

A partida

O gramado encharcado atrapalhou as ações das duas equipes e o comprometeu demais o nível técnico do jogo na primeira etapa.

Como o jogo de toque de bola estava prejudicado, Operário-PR e CSA começaram a apelar para os cruzamentos como alternativa para levar perigo à meta adversária. Porém, ambas os times não obtiveram êxito levantando a bola na área.

Foi necessária uma jogada individual para que o primeiro tempo não acabasse sem chances de perigo. Thomaz, do Fantasma, driblou o marcador, invadiu a área e bateu rasteiro. O Goleiro Cajuru, do Azulão, fez uma ótima defesa.

Lembra que na etapa inicial a bola área não trouxe resultado efetivo para ninguém, pois no segundo tempo foi diferente. Sávio levantou a bola área após cobrança de falta, a zaga do CSA bobeou, e Shumacher de letra aproveitou para marcar: 1 a 0 para o Operário-PR.

O Fantasma não se contentou com o primeiro gol. Foi para cima e logo achou o segundo, também na base da bola área. Após cobrança de escanteio, Mazinho foi mais esperto que todo mundo e desviou para ampliar a vantagem: 2 a 0.

O Azulão foi para cima atrás de diminuir o prejuízo e por pouco não conseguiu. Igor Fernandes e Yago carimbaram o travessão do goleiro Rodrigo Viana.