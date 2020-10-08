Operário-PR recebe Confiança de olho no G-4

Após um período sem vitórias, o Fantasma visitou o Oeste na rodada passada e levou a melhor. Com o placar, a equipe paranaense está na 7ª colocação, com 21 pontos.

Já o Confiança, uma das novidades da competição neste ano, se encontra na metade da tabela, com 18 pontos. Ou seja, um triunfo coloca o time mais perto do G-4. Outro ponto que anima o torcedor do Azulão é o desempenho do time, que venceu três dos cinco jogos.