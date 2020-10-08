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futebol

Operário-PR recebe Confiança de olho no G-4

Fantasma e Azulão se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 16h30 (Horário de Brasília)...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 19:44

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 19:44

Crédito: Fernando Freire
No Germano Kruger, Operário-PR e Confiança medem forças nesta sexta-feira, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela 15ª rodada da Série B.Como chegam
Após um período sem vitórias, o Fantasma visitou o Oeste na rodada passada e levou a melhor. Com o placar, a equipe paranaense está na 7ª colocação, com 21 pontos.
Já o Confiança, uma das novidades da competição neste ano, se encontra na metade da tabela, com 18 pontos. Ou seja, um triunfo coloca o time mais perto do G-4. Outro ponto que anima o torcedor do Azulão é o desempenho do time, que venceu três dos cinco jogos.
Prováveis Escalações
Operário: Thiago Braga; Sávio, Ricardo Silva, Reniê e Julinho (Fabiano); Mazinho (Pedro Ken), Tomas Bastos, Clayton e Marcelo; Jefinho e Lucas Batatinha.
Confiança: Rafael; Nirley, Mancini, Caíque Sá, Silva; Everton Santos, G. Castilho, R. Vila; Reis, Ytalo e R. Gorne.

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