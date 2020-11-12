Operário-PR quer embalar diante do Náutico

Crédito: Fernando Freire

Na tarde desta sexta-feira, partir das 16h30 (Horário de Brasília), Operário-PR e Náutico se enfrentam no estádio Germano Kruger, em jogo válido pela 21ª rodada da Série B.Como chegam

O Fantasma vem de bom resultado. No último compromisso, a equipe paranaense derrotou o Figueirense e deu uma leve respirada em relação a zona de rebaixamento ao abrir seis pontos. Agora, a meta é vencer um dos times que aparecem no Z-4 e tentar uma recuperação no returno.

Já o Náutico vive um cenário bem complicado. A equipe de Gilson Kleina conseguiu apenas uma vitória em dez jogos e aparece na temida zona de rebaixamento. Apesar da pressão da torcida, a diretoria tem bancado o treinador e espera uma resposta fora de casa.

Prováveis Escalações

Operário: Thiago Braga; Sávio, Bonfim, Sosa (Ricardo Silva) e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo e Jean Carlo; Douglas Coutinho, Schumacher (Ricardo Bueno) e Thomaz.