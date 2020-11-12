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futebol

Operário-PR quer embalar diante do Náutico

Fantasma e Timbu medem forças nesta sexta-feira, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), em Ponta Grossa...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 19:37

LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 19:37
Crédito: Fernando Freire
Na tarde desta sexta-feira, partir das 16h30 (Horário de Brasília), Operário-PR e Náutico se enfrentam no estádio Germano Kruger, em jogo válido pela 21ª rodada da Série B.Como chegam
O Fantasma vem de bom resultado. No último compromisso, a equipe paranaense derrotou o Figueirense e deu uma leve respirada em relação a zona de rebaixamento ao abrir seis pontos. Agora, a meta é vencer um dos times que aparecem no Z-4 e tentar uma recuperação no returno.
Já o Náutico vive um cenário bem complicado. A equipe de Gilson Kleina conseguiu apenas uma vitória em dez jogos e aparece na temida zona de rebaixamento. Apesar da pressão da torcida, a diretoria tem bancado o treinador e espera uma resposta fora de casa.
Prováveis Escalações
Operário: Thiago Braga; Sávio, Bonfim, Sosa (Ricardo Silva) e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo e Jean Carlo; Douglas Coutinho, Schumacher (Ricardo Bueno) e Thomaz.
Náutico: Jefferson; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e William Simões; Rhaldney, Jhonnathan, Jorge Henrique e Jean Carlos; Vinícius e Kieza.

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