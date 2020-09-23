Operário-PR e Cuiabá abrem a 11ª rodada da Série B com empate

Na abertura da 11ª rodada da Série B, Operário-PR e Cuiabá apenas empataram por 1 a 1. Com o placar, o Fantasma chegou aos 17 pontos, na 6ª colocação. O Dourado é líder, com 22 pontos.Na próxima rodada, o Operário-PR visita o Juventude, no Alfredo Jaconi. O Cuiabá encara o Náutico, na Arena Pantanal.

O duelo

Com pouco mais de 2 minutos o Operário-PR abriu o marcador. No chute de fora da área, Jean Carlo acertou o canto do goleiro e venceu João Carlos, 1 a 0.

Mesmo com a vantagem, o Fantasma não tirou o pé do acelerador e deu trabalho ao Dourado. Na melhor chance, Roger testou e viu João Carlos salvar.

Na etapa final o ritmo do jogo mudou. O Cuiabá apostou na bola aérea e chegou ao empate. Elvis escorou e Felipe Ferreira não desperdiçou, 1 a 1.