Operário-PR e Confiança empatam sem gols pelo Brasileiro da Série B

Crédito: André Jonsson/OFEC

No estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa-PR, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Operário-PR e Confiança acabaram empatando em 0 a 0, em partida bem jogada e com boas chances de gol criadas pelos dois times. Com o resultado, o Fantasma vai para 12 pontos e fica no 3º lugar. O Dragão vai para 8 e está na 10ª colocação.Na próxima rodada, o Operário enfrenta o Vila Nova, Germano Krüger, em Ponta Grossa-PR, no dia 28 de junho. Já o Confiança recebe o Coritiba, no estádio, Batistão, em Aracaju. No dia 29 de junho.

A partida

PRIMEIRO TEMPO

OPERÁRIO-PR CRIA AS MELHORES CHANCES NOS PRIMEIROS 30 MINUTOS...O jogo entre Operário-PR e Confiança começou bastante disputado, bem jogado e com os dois times buscando o gol. Entretanto, foi do Fantasma as melhores oportunidades na primeira meia-hora de partida. A sorte do Dragão foi que Jean Carlo, Djalma Silva e Felipe Garcia não conseguiram acertar o alvo.

...15 MINUTOS FINAIS DE PRESSÃO DO CONFIANÇASe o Operário criou as melhores chances nos primeiros 30 minutos, o Confiança foi quem pressionou mais nos 15 minutos finais. Das oportunidades criadas pelo Dragão, a que levou mais perigo foi o chute de Luidy, que passou muito perto da trave do goleiro do Fantasma.

SEGUNDO TEMPO

JOGO LÁ E CÁ NOS PRIMEIROS 10 MINUTOS DA ETAPA COMPLEMENTARA partida era boa, bem jogada e começou o segundo tempo pegando fogo. Nos primeiros 10 minutos, cada equipe perdeu uma boa oportunidade para marcar.

Quem teve a primeira chance de fazer foi o Operário-PR. Jean Carlo recebeu ótimo passe na cara do gol, mas ele não conseguiu na hora da finalização tirar do goleiro Rafael Santos, que defendeu o chute do jogador do Fantasma e salvou o Dragão de tomar o gol, aos 2 minutos.

A resposta do Confiança veio aos 9 minutos. Em finalização do lateral-esquerdo João Paulo, o goleiro do Operário-PR Thiago Braga mostrou que estava ligado na partida e conseguiu efetuar a defesa e salvar o time do Fantasma.