Operário-PR anuncia contratação de Arnaldo, lateral que estava no Atlético-GO

Nesta terça-feira, o Operário-PR anunciou a contratação de Arnaldo. O lateral-direito pertencia ao Atlético Goianiense mas estava em fim de contrato. Arnaldo chega ao clube em definitivo para a disputa da Série B de 2022.> Náutico tenta a contratação de Kozlinski, goleiro do Atlético-GO

Arnaldo chegou ao Atlético Goianiense em 2020 e atuou em 44 partidas, sendo apenas 18 como titular. O jogador sai do clube com cinco assistências e um gol marcado. Nesta temporada, o lateral-direito foi reserva de Dudu no Campeonato Brasileiro.

Para a próxima temporada, portanto, o Atlético Goianiense está apenas com Dudu na posição de lateral-direita. Dudu foi o titular da equipe na boa campanha na Série A, em nono colocado, que quase levou o clube à Libertadores.