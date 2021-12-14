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futebol

Operário-PR anuncia contratação de Arnaldo, lateral que estava no Atlético-GO

Contrato do lateral com o Dragão se encerra no fim do ano e não houve acordo para renovação de vínculo
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LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 18:52

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 18:52

Nesta terça-feira, o Operário-PR anunciou a contratação de Arnaldo. O lateral-direito pertencia ao Atlético Goianiense mas estava em fim de contrato. Arnaldo chega ao clube em definitivo para a disputa da Série B de 2022.> Náutico tenta a contratação de Kozlinski, goleiro do Atlético-GO
Arnaldo chegou ao Atlético Goianiense em 2020 e atuou em 44 partidas, sendo apenas 18 como titular. O jogador sai do clube com cinco assistências e um gol marcado. Nesta temporada, o lateral-direito foi reserva de Dudu no Campeonato Brasileiro.
Para a próxima temporada, portanto, o Atlético Goianiense está apenas com Dudu na posição de lateral-direita. Dudu foi o titular da equipe na boa campanha na Série A, em nono colocado, que quase levou o clube à Libertadores.
Crédito: ArnaldoéonovoreforçodoOperário-PR(Foto:Divulgação/Atlético-GO

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