Operário-PR abre vantagem, mas Avaí consegue empate no fim

No Germano Kruger, Operário-PR e Avaí ficaram no empate por 1 a 1. Com o placar, o Fantasma é o 11º, com 34 pontos. O Leão é o 7º, com 37 pontos.Na próxima rodada, o Operário-PR visita o Guarani. Enquanto isso, o Avaí encara a Chapecoense.

O jogo

A etapa inicial quase não contou com emoção. O Operário-PR teve a única chance na casa dos 31 minutos. Diego Cardoso foi lançado, falhou na primeira finalização e na segunda exigiu ótima defesa de Frigeri.

No segundo tempo o Fantasma acelerou ritmo e chegou ao gol na casa dos 11 minutos. Após cruzamento, Bonfim cabeceou no canto esquerdo e mandou para dentro da rede.

No prejuízo, o Avaí tentou buscar a igualdade, mas não obtinha sucesso. O time de Geninho não conseguia furar a zaga rival e não apresentava nada de perigo ao gol de Thiago Brava.