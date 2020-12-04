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futebol

Operário-PR abre vantagem, mas Avaí consegue empate no fim

Igualdade dentro de casa impediu o Fantasma de conseguir um grande salto na classificação...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 23:25

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 23:25

No Germano Kruger, Operário-PR e Avaí ficaram no empate por 1 a 1. Com o placar, o Fantasma é o 11º, com 34 pontos. O Leão é o 7º, com 37 pontos.Na próxima rodada, o Operário-PR visita o Guarani. Enquanto isso, o Avaí encara a Chapecoense.
O jogo
A etapa inicial quase não contou com emoção. O Operário-PR teve a única chance na casa dos 31 minutos. Diego Cardoso foi lançado, falhou na primeira finalização e na segunda exigiu ótima defesa de Frigeri.
No segundo tempo o Fantasma acelerou ritmo e chegou ao gol na casa dos 11 minutos. Após cruzamento, Bonfim cabeceou no canto esquerdo e mandou para dentro da rede.
No prejuízo, o Avaí tentou buscar a igualdade, mas não obtinha sucesso. O time de Geninho não conseguia furar a zaga rival e não apresentava nada de perigo ao gol de Thiago Brava.
Nos minutos finais, quando parecia que o resultado estava definido, o Avaí conseguiu o empate. No cruzamento da esquerda, Getulio só escorou e deixou tudo igual, 1 a 1 .

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