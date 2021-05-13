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futebol

Operário goleia Cascavel e assegura primeira colocação do Paranaense

Goleada é a maior do clube na história do campeonato estadual...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 17:07
Crédito: andreoito/OFEC
Na tarde da última quarta-feira (12), o Operário goleou o Cascavel CR por 9 a 0 e com antecedência garantiu o primeiro lugar da primeira fase do Campeonato Paranaense. O resultado foi o mais amplo da história da equipe no estadual.
Com um começo arrasador, o time de Ponta Grossa já vencia por 3 a 0 após 15 minutos e aos 32 já havia dobrado a vantagem. Os três gols finais vieram na segunda etapa.- Sabíamos que o time do Cascavel não atravessava um bom momento, entrou em campo praticamente rebaixado na competição, mas entramos para fazer nosso trabalho, que era buscar a classificação em primeiro lugar do campeonato - avaliou Thomaz.
Autor do sétimo gol na goleada, o meia defende o Operário desde agosto do ano passado. Nesta temporada atuou em quatro partidas, mas ficou mais de um mês parado por conta de lesão.
- Estou sempre trabalhando forte para quando aparecerem às oportunidades poder ajudar o Operário, como foi contra Chapecoense nas últimas rodadas da Série B, e agora também nessas últimas rodadas do estadual, é um grupo muito qualificado e sempre dou o meu melhor.Na rodada final da primeira fase o Fantasma vai até a Vila Capanema encarar o Paraná, apesar de já classificados, Thomaz afirma que o time jogará com a mesma seriedade de sempre.
- Vamos encarar o jogo da mesma maneira, vamos com tudo para buscar mais uma vitória e terminar bem essa primeira fase - concluiu.

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