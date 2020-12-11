Operário e Sampaio Corrêa empatam no Germano Kruger pela Série B

Fazendo o primeiro jogo dessa sexta-feira (11) na 28ª Rodada da Série B do Brasileirão, o Operário atuou em casa diante do Sampaio Corrêa em confronto que ficou igualado por 1 a 1. O marcador fez com que o Sampaio totalize 45 unidades e fique na terceira posição enquanto o Fantasma, em 12° lugar, tem 35.
BOA MOBILIDADE, MAS NAS FINALIZAÇÕES...
Principalmente na primeira metade da etapa inicial, ficou visível que os dois times demonstravam disposição para mudar o cenário do jogo e apresentavam boas ideias em relação a mobilidade à frente e abertura de espaços para a criação de jogadas. Porém, na hora de concluir, faltava a precisão necessária pensando em um trabalho mais intenso dos goleiros Martín Rodríguez e Gustavo. Tanto é que a finalização mais aguda demorou a aparecer e veio em lance de velocidade onde o lateral-direito Luis Gustavo passou nas costas da marcação, entrou na grande área e bateu cruzado bola que passou com perigo do lado esquerdo da trave de Martín.
QUANDO BOTOU NO ALVO, GOLAÇO!
A dificuldade do Fantasma em conseguir traduzir seu maior volume de presença ofensiva em chances claras de marcar era notória. Então, a solução encontrada de maneira muito feliz pelo estreante Rafael Oller foi partir pra cima da marcação em jogada individual onde ele puxou para a perna direita e acertou uma belo chute que foi no ângulo esquerdo de Gustavo, marcando o primeiro tento da partida em Ponta Grossa aos 25 minutos.
FOGO AMIGO
Colaborando para a reação rápida do Sampaio tão logo o jogo foi retomado para o segundo tempo, na primeira oportunidade mais aguda dos maranhenses em cobrança de falta pelo alto, o meio-campista Mazinho tentou fazer o corte na primeira trave. Porém, o desvio acabou tendo justamente o efeito contrário e acabou mandando a bola no extremo canto esquerdo de um Martín Rodríguez que nada pode fazer para evitar a igualdade da Bolívia Querida.
INVERSÃO DO CONTROLE
Se no primeiro tempo ficou destacado o domínio territorial e o volume de jogo por parte dos paranaenses, na etapa complementar a situação foi inversamente proporcional onde, além do tento rápido para encontrar a igualdade, a postura de marcação e capacidade de controlar as ações do jogo foi totalmente dominada por parte do Sampaio.
Entretanto, apesar da superioridade aplicada, faltou eficiência no momento de dar acabamento as jogadas, algo que se refletiu em um trabalho menos intenso de Martín Rodríguez do que o volume aplicado induzia. Somente em uma linda cabeçada de Diego Tavares, exigindo uma ponte espetacular do uruguaio, ameaçou alterar o placar no Germano Kruger que acabou mesmo em 1 a 1.