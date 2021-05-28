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Operário da Arena MRV é afastado após vídeo brincando de que iria colocar uma 'macumba' no estádio

O trabalhador gravou um vídeo com um colega, fazendo a piada com o futuro estádio do Galo. A Arena informou que desligou o funcionário peo ato...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 16:42

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 16:42
Crédito: O trabalhador, não identificado, foi afastado das obras da Arena MRV por ter dito que iria colocar uma "macumba" no local-(Divugação/Arena MRV
Um operário que estava trabalhando nas obras da Arena MRV, futuro estádio do Atlético-MG, foi afastado por ter feito um vídeo de brincadeira com amigos de que iria enterrar uma “macumba” no local, para “zicar” o campo alvinegro. -Eldinho, beleza? Eu estou aqui no galinheiro. Eu trouxe uma macumba que eu fiz ontem lá no pai de santo. Vou enterrar aqui e vocês não vão ganhar nenhum título nesse trem. Vocês estão f***. Um grande abraço, amigo. Fica com Deus-disse o funcionário, que não foi identificado. Veja o vídeo abaixo. A repercussão do fato gerou uma manifestação pública da Arena MRV sobre o desligamento do trabalhador. Segundo a Arena, não foi pedido a demissão do operário, mas um realocamento dele em outro projeto.
A brincadeira gerou incômodo, pois o Atlético-MG não vence um Campeonato Brasileiro há 50 anos e brincadeiras com o clube falam que há alguma força sobrenatural que impede o Galo de levantar o troféu. Postagens das redes sociais se dividiram entre pedidos pela saída do trabalhador, com um exagero do “tribunal das redes sociais”.

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