Operário da Arena MRV é afastado após vídeo brincando de que iria colocar uma 'macumba' no estádio

Um operário que estava trabalhando nas obras da Arena MRV, futuro estádio do Atlético-MG, foi afastado por ter feito um vídeo de brincadeira com amigos de que iria enterrar uma “macumba” no local, para “zicar” o campo alvinegro. -Eldinho, beleza? Eu estou aqui no galinheiro. Eu trouxe uma macumba que eu fiz ontem lá no pai de santo. Vou enterrar aqui e vocês não vão ganhar nenhum título nesse trem. Vocês estão f***. Um grande abraço, amigo. Fica com Deus-disse o funcionário, que não foi identificado. Veja o vídeo abaixo. A repercussão do fato gerou uma manifestação pública da Arena MRV sobre o desligamento do trabalhador. Segundo a Arena, não foi pedido a demissão do operário, mas um realocamento dele em outro projeto.