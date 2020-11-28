Operário, com gol de Ricardo Bueno, vence Paraná e sobe degraus na Série B

Depois de duas rodadas, o Operário-PR voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro batendo o Paraná por 1 a 0 na cidade de Ponta Grossa, mais precisamente no estádio Germano Kruger. O marcador no interior do estado paranaense elevou o Alvinegro para a 11ª colocação com 32 pontos e deixou o Tricolor em 14ª com 29.
POUCAS CHANCES
A disposição das equipes em buscar um grau maior de movimentação e abertura de espaços até existia, tornando o jogo bastante agitado no sentido da "correria". Porém, em poucos momentos essa energia da partida conseguia ser convertida em oportunidades claras de gol como, por exemplo, o lance onde Wandson recebeu passe excelente de Renan Bressan e bateu de perna esquerda para uma defesa espetacular feita por Thiago Brava.
Do lado do Fantasma, com bola rolando a equipe de Matheus Costa errava bastante na armação das jogadas e só conseguiu ser mais insinuante em escanteios cobrados bem fechados por Marcelo onde o arqueiro paranista, Filipe, teve relativa dificuldade para afastar o perigo.
PELO ALTO TENTAVA...
Foi justamente na maneira que o Fantasma conseguia levar algum perigo ao gol defendido por Filipe que os donos da casa inauguraram o marcador do Germano Kruger com seu centroavante, Ricardo Bueno. Aos 18 minutos já do segundo tempo, ele subiu sem estar acompanhado pela marcação do Paraná e teve tranquilidade para testar com força no canto esquerdo do goleiro paranista.
ADMINISITROU
Também se aproveitando da pouca produtividade obtida pelo adversário que somente com Renan Bressan (em boa jogada individual de Andrei) soube formular uma jogada mais elaborada, o Operário tratou de tentar não se expor muito e apenas fechar os espaços visando assegurar os três pontos que vieram no apito final do árbitro Rodrigo Carvalhaes de Miranda.