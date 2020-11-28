Operário, com gol de Ricardo Bueno, vence Paraná e sobe degraus na Série B

Crédito: André Jonsson/OFEC

Depois de duas rodadas, o Operário-PR voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro batendo o Paraná por 1 a 0 na cidade de Ponta Grossa, mais precisamente no estádio Germano Kruger. O marcador no interior do estado paranaense elevou o Alvinegro para a 11ª colocação com 32 pontos e deixou o Tricolor em 14ª com 29.

POUCAS CHANCES

A disposição das equipes em buscar um grau maior de movimentação e abertura de espaços até existia, tornando o jogo bastante agitado no sentido da "correria". Porém, em poucos momentos essa energia da partida conseguia ser convertida em oportunidades claras de gol como, por exemplo, o lance onde Wandson recebeu passe excelente de Renan Bressan e bateu de perna esquerda para uma defesa espetacular feita por Thiago Brava.

Do lado do Fantasma, com bola rolando a equipe de Matheus Costa errava bastante na armação das jogadas e só conseguiu ser mais insinuante em escanteios cobrados bem fechados por Marcelo onde o arqueiro paranista, Filipe, teve relativa dificuldade para afastar o perigo.

PELO ALTO TENTAVA...

Foi justamente na maneira que o Fantasma conseguia levar algum perigo ao gol defendido por Filipe que os donos da casa inauguraram o marcador do Germano Kruger com seu centroavante, Ricardo Bueno. Aos 18 minutos já do segundo tempo, ele subiu sem estar acompanhado pela marcação do Paraná e teve tranquilidade para testar com força no canto esquerdo do goleiro paranista.

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