Operação 'El Loco' tem apartamento, carro de R$ 200 mil e muito mais

Loco Abreu já até vestiu a camisa capa-preta na assinatura do contrato Crédito: Divulgação/Rio Branco

Há aproximadamente um mês, o Rio Branco pensou em apostar suas fichas numa negociação muito "louca" para a temporada 2019. Decidiu ir atrás de ninguém mais ninguém menos que Sebastián "El Loco" Abreu, atacante de 42 anos, que já foi ídolo do Botafogo, disputou duas Copas do Mundo pelo Uruguai - com direito a cavadinha em disputa de pênaltis -, e acumula 27 clubes em sua carreira. E o sonho virou realidade.

El Loco assinou contrato com o Rio Branco na noite desta quarta-feira (12). Mas para a camisa capa-preta se tornar a 28ª no currículo do atleta que estava no Club Deportivo Magallanes, na 2ª divisão do futebol do Chile, a diretoria e o presidente Luciano Mendonça tiveram muito trabalho.

Trazer um atacante de renome internacional para o futebol capixaba não é uma tarefa das mais fáceis, e para isso o Capa-Preta se viu na obrigação de apresentar condições que fossem capazes de seduzir o atacante uruguaio.

Além de um salário muito acima dos padrões do futebol capixaba, o Rio Branco deu garantias do jogador morar em um apartamento em área nobre da Grande Vitória: Praia do Canto, em Vitória, ou na Praia da Costa, em Vila Velha. Além de um bom lugar para chamar de seu, Loco Abreu terá um carro modelo SUV que possui versões 2019 entre R$ 199 e R$ 220 mil. Nada mal, né?

No que diz respeito a vencimentos, Loco Abreu pode ter um saldo ainda maior em sua conta bancária. Desde que alcance metas de gols e títulos com a camisa do Brancão. Há possibilidade de extensão do vínculo para a disputa da Copa Espírito Santo também é real. E em caso de título do Capixabão, estaria apalavrado o retorno de El Loco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2020. Isso sem contar as possibilidades de royalties em venda de camisas e ações de marketing do clube.