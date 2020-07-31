'Operação China': Atlético-MG inicia contatos com vários jogadores brasileiros que atuam no país asiático

O Atlético-MG continua sua saga por reforços. E, o novo alvo é o mercado chinês, recheado de brasileiros que podem incrementar o seu elenco. Após sete reforços contratados, o Galo já pensa na segunda parte da janela internacional de transferências, que começa em outubro. O alvinegro já demonstra interesse no no atacante Hulk, do Shanghai SIPG, tendo inclusive um contato da diretoria atleticana com o jogador, de 34 anos com a Copa do Mundo de 2014 no currículo. Outro nome na pauta é de Roger Guedes, antigo desejo da torcida alvinegra. Oscar, Anderson Talisca, Ricardo Goulart, Moisés e Renato Augusto também estão sendo monitorados pelo Atlético. Os contatos do Atlético-MG antes da janela ser aberta conta com o apoio dos seus parceiros, que estão ajudando a trazer o reforços para o clube. O clube mineiro quer se fortalecer ainda mais com o mercado de brasileiros que brilha na China.