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'Operação China': Atlético-MG inicia contatos com vários jogadores brasileiros que atuam no país asiático

Nomes como Hulk, Oscar, Roger Guedes, entre outros estão sendo monitorados pela equipe mineira para reforçar o elenco...
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Publicado em 

31 jul 2020 às 16:14

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 16:14

Crédito: Hulk é um dos nomes que o Galo irá atrás na segunda parte da janela de transferências-(Reprodução/Instagram
O Atlético-MG continua sua saga por reforços. E, o novo alvo é o mercado chinês, recheado de brasileiros que podem incrementar o seu elenco. Após sete reforços contratados, o Galo já pensa na segunda parte da janela internacional de transferências, que começa em outubro. O alvinegro já demonstra interesse no no atacante Hulk, do Shanghai SIPG, tendo inclusive um contato da diretoria atleticana com o jogador, de 34 anos com a Copa do Mundo de 2014 no currículo. Outro nome na pauta é de Roger Guedes, antigo desejo da torcida alvinegra. Oscar, Anderson Talisca, Ricardo Goulart, Moisés e Renato Augusto também estão sendo monitorados pelo Atlético. Os contatos do Atlético-MG antes da janela ser aberta conta com o apoio dos seus parceiros, que estão ajudando a trazer o reforços para o clube. O clube mineiro quer se fortalecer ainda mais com o mercado de brasileiros que brilha na China.

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