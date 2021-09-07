Opção por Jean Cléber entre os titulares no Avaí foi explicada por Claudinei Oliveira

Crédito: Jogador chegou há três meses no clube catarinense (Divulgação/Avaí

No triunfo por 3 a 1 do Avaí sobre o Vasco da última segunda-feira (6), o técnico Claudinei Oliveira optou por começar a partida com Jean Cléber no meio-campo. Escolha essa que reflete o crescimento do espaço do atleta desde sua chegada no último mês de junho.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara o treinador avaiano, a adaptação gradual de Jean ao estilo de jogo proposto pelo time Azzurra é ponto importante para aumentar as alternativas de escalação que ele tem à disposição.

Além disso, Claudinei pontuou também que, no início, sua utilização foi reduzida unicamente pelo caráter físico que carecia de um trabalho específico:

- O Jean vem numa crescente. Usamos menos ele no começo, pois vinha de uma inatividade. Fez trabalho de força, normal para quem está parado. Vem melhorando jogo a jogo. É diferente do Lourenço, atacou mais os espaços. Está aprendendo a jogar aqui conosco, diferente do que é em Portugal. É um atleta que vai nos ajudar. Estamos ganhando mais opções e isso é importante.