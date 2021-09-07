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futebol

Opção por Jean Cléber entre os titulares no Avaí foi explicada por Claudinei Oliveira

Jogador foi um dos pontos que chamou a atenção na equipe inicial da vitória Azzurra sobre o Vasco na última segunda-feira (6)...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 10:53

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 10:53
Crédito: Jogador chegou há três meses no clube catarinense (Divulgação/Avaí
No triunfo por 3 a 1 do Avaí sobre o Vasco da última segunda-feira (6), o técnico Claudinei Oliveira optou por começar a partida com Jean Cléber no meio-campo. Escolha essa que reflete o crescimento do espaço do atleta desde sua chegada no último mês de junho.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara o treinador avaiano, a adaptação gradual de Jean ao estilo de jogo proposto pelo time Azzurra é ponto importante para aumentar as alternativas de escalação que ele tem à disposição.
Além disso, Claudinei pontuou também que, no início, sua utilização foi reduzida unicamente pelo caráter físico que carecia de um trabalho específico:
- O Jean vem numa crescente. Usamos menos ele no começo, pois vinha de uma inatividade. Fez trabalho de força, normal para quem está parado. Vem melhorando jogo a jogo. É diferente do Lourenço, atacou mais os espaços. Está aprendendo a jogar aqui conosco, diferente do que é em Portugal. É um atleta que vai nos ajudar. Estamos ganhando mais opções e isso é importante.
Com 37 pontos na quinta colocação, o Avaí poderá buscar na próxima rodada da Série B a entrada no G4 enfrentando, na cidade de Belém, o Remo. O embate em questão acontece na próxima quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Baenão.

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