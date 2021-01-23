Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ônibus do São Paulo é apedrejado antes do jogo contra o Coritiba

Emboscada aconteceu quando o time ia a caminho do Morumbi para enfrentar o Coxa. 14 pessoas foram identificadas e presas pela Polícia Militar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2021 às 18:58

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 18:58

Crédito: Ônibus do São Paulo foi apedrejado a caminho do Morumbi (Paulo Pinto/saopaulofc.net
Os jogadores e comissão técnica do São Paulo levaram um susto na tarde deste sábado (23). A caminho do Morumbi para o jogo diante do Coritiba, o ônibus da equipe foi apedrejado. Ninguém se feriu, mas os jogadores, conforme apuração do LANCE!, ficaram indignados e assustados.
Claudinho, Galhardo, Brenner… Veja destaques atuais que seu time deixou escapar
A Polícia Militar conseguiu identificar e prender 14 pessoas que participaram da emboscada. O atacante Brenner, conforme divulgado pelo 'GE', quase foi atingido por uma das pedras. O São Paulo confirmou a informação do ataque na sua conta oficial no Twitter.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO Vale ressaltar que na última sexta-feira, um grupo de torcedores protestou no CT da Barra Funda, pedindo a demissão de Fernando Diniz e criticando alguns jogadores do elenco.
Sem vencer há cinco partidas, o Tricolor vive pressão pelos maus resultados e a perda da liderança do Campeonato Brasileiro. O time vem de goleada sofrida por 5 a 1 para o Internacional, em casa e busca a recuperação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados