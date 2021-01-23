Ônibus do São Paulo é apedrejado antes do jogo contra o Coritiba

Crédito: Ônibus do São Paulo foi apedrejado a caminho do Morumbi (Paulo Pinto/saopaulofc.net

Os jogadores e comissão técnica do São Paulo levaram um susto na tarde deste sábado (23). A caminho do Morumbi para o jogo diante do Coritiba, o ônibus da equipe foi apedrejado. Ninguém se feriu, mas os jogadores, conforme apuração do LANCE!, ficaram indignados e assustados.

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A Polícia Militar conseguiu identificar e prender 14 pessoas que participaram da emboscada. O atacante Brenner, conforme divulgado pelo 'GE', quase foi atingido por uma das pedras. O São Paulo confirmou a informação do ataque na sua conta oficial no Twitter.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO Vale ressaltar que na última sexta-feira, um grupo de torcedores protestou no CT da Barra Funda, pedindo a demissão de Fernando Diniz e criticando alguns jogadores do elenco.