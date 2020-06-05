Ônibus do Benfica é apedrejado depois de empate contra o Tondela

Após o empate em casa com o Tondela na volta do Campeonato Português, o ônibus do Benfica foi apedrejado e os jogadores Julian Weigl e Andrija Zivkovic ficaram feridos quando a equipe deixava o Estádio da Luz e ia para o centro de treinamentos, em Seixal.
Segundo o jornal "A Bola", ambos os jogadores sofreram ferimentos leves no rosto por causa de estilhaços dos vidros que foram quebrados. A equipe médica dos Encarnados atendeu aos atletas na chegada ao CT.
O jornal informou que apesar de haver policiamento perto do ônibus no momento do ataque, não foi possível identificar o autor do apedrejamento.E MAIS:O dia do mercado: Vasco recebe proposta por Marrony, Werner cobiçado na Inglaterra, Barcelona mira Aubameyang…Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisFifa anuncia novas datas de janelas de transferência para 2020-21Sporting fica na frente do placar duas vezes, mas cede empate ao Vitória de Guimarães na volta do PortuguêsNa volta do futebol português, brasileiro se destaca no Portimonense E MAIS: