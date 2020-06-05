Ônibus do Benfica é apedrejado depois de empate contra o Tondela

Crédito: TIAGO PETINGA / AFP

Após o empate em casa com o Tondela na volta do Campeonato Português, o ônibus do Benfica foi apedrejado e os jogadores Julian Weigl e Andrija Zivkovic ficaram feridos quando a equipe deixava o Estádio da Luz e ia para o centro de treinamentos, em Seixal.

Segundo o jornal "A Bola", ambos os jogadores sofreram ferimentos leves no rosto por causa de estilhaços dos vidros que foram quebrados. A equipe médica dos Encarnados atendeu aos atletas na chegada ao CT.