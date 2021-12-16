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Ônibus do Atlético-MG é apedrejado na chegada à Arena da Baixada para a decisão da Copa do Brasil

Ninguém da delegação do Galo se feriu, porém o vidro de uma das janelas do veículo foi quebrado. As duas equipes entram em campo às 21h30 no segundo jogo da final...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 21:26

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 21:26

+ Confira e simule a tabela da Copa do Brasil
As duas equipes entram em campo às 21h30 para a decisão da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Atlético-MG goleou por 4 a 0, no Mineirão, e tem uma grande vantagem de poder perder por até três gols para conquistar o bicampeonato da competição nacional. O Galo ergueu recentemente a taça do Campeonato Brasileiro depois de um jejum de 50 anos.
O Athletico-PR, por sua vez, necessita reverter a situação e vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão para as cobranças de pênaltis. A equipe já conquistou o título da Copa Sul-Americana na temporada ao derrotar o RB Bragantino, em Montevidéu, no Uruguai.

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