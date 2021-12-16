Ônibus do Atlético-MG é apedrejado na chegada à Arena da Baixada para a decisão da Copa do Brasil

As duas equipes entram em campo às 21h30 para a decisão da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Atlético-MG goleou por 4 a 0, no Mineirão, e tem uma grande vantagem de poder perder por até três gols para conquistar o bicampeonato da competição nacional. O Galo ergueu recentemente a taça do Campeonato Brasileiro depois de um jejum de 50 anos.