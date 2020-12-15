Onde assistir e escalações do duelo entre Inter de Milão e Napoli

Crédito: Twitter / Inter

Após o fracasso na Liga dos Campeões, a Inter de Milão conseguiu vencer na última rodada do Campeonato Italiano e recebe o Napoli nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília). Ambas as equipes vivem um ótimo momento, mas os mandantes estão na frente da tabela por um ponto de diferença e seguindo o Milan em busca da liderança do Calcio.

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Obrigação

- Acho que há muitas equipes ambiciosas e que querem ser protagonistas, mas no final apenas uma ganha. Ouvir que temos a obrigação de vencer me faz rir. Devemos trabalhar e buscar um equilíbrio nas fases ofensiva e defensiva. Será um desafio exigente, mas enfrentar uma equipe com a mesma ambição que a gente pode nos dar um incentivo - disse Conte.

Grandes ataques

O confronto coloca frente a frente os dois melhores ataques do Campeonato Italiano e a partida promete ser aberta. Enquanto os mandantes já balançaram as redes dos adversários em 29 oportunidades, o Napoli marcou 26 gols. O time de Gattuso também tem a 3ª melhor defesa do torneio com apenas 11 tentos sofridos.

FICHA TÉCNICA:Inter de Milão x Napoli

Data e horário: 16/12/2020, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)Onde assistir: Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martínez

Desfalques: Hakimi, Vidal e Sánchez (machucados).

NAPOLI (Técnico: Gattuso)Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens