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futebol

Olympique vence, segue no G4 do Francês, mas longe do líder PSG

Luan Peres é titular, Gerson entra no segundo tempo e time de Marselha derrota o Troyes por 1 a 0, com gol de Lirola aos 29 do segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 19:34

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 19:34

Com gol de Lirola aos 29 do segundo tempo, o Olympique de Marselha venceu o Troyes por 1 a 0, neste domingo, em jogo que encerrou a 15ª rodada do Campeonato Francês. O time comandado por Jorge Sampaoli jogou em casa. O zagueiro Luan Peres foi titular e jogou 90 minutos, enquanto Gerson entrou no segundo tempo. Confira a tabela do Campeonato Francês
Com o resultado, o Olympique agora está em quarto lugar, com 26 pontos, mas com só 14 jogos. O líder é o PSG, que tem 40 pontos, em 15 partidas. Rennes (28) e Nice (26) completam o G4. Na França, os três primeiros vão para a Champions, enquanto o quarto vai para a Liga Europa. O quinto ainda belisca uma vaga para a Liga Conferência. Já o Troyes é o 16º, com 13 pontos. Na próxima quarta-feira, o Olympique visita o Nantes, às 17h. Derrotado neste domingo, o Troyes pega, em casa, o Lorient no mesmo dia, mas às 15h.
Crédito: OlympiquedeMarselhaéoquartodoCampeonatoFrancês(Foto:NICOLASTUCAT/AFP

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