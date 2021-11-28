Olympique vence, segue no G4 do Francês, mas longe do líder PSG

Com gol de Lirola aos 29 do segundo tempo, o Olympique de Marselha venceu o Troyes por 1 a 0, neste domingo, em jogo que encerrou a 15ª rodada do Campeonato Francês. O time comandado por Jorge Sampaoli jogou em casa. O zagueiro Luan Peres foi titular e jogou 90 minutos, enquanto Gerson entrou no segundo tempo. Confira a tabela do Campeonato Francês

Com o resultado, o Olympique agora está em quarto lugar, com 26 pontos, mas com só 14 jogos. O líder é o PSG, que tem 40 pontos, em 15 partidas. Rennes (28) e Nice (26) completam o G4. Na França, os três primeiros vão para a Champions, enquanto o quarto vai para a Liga Europa. O quinto ainda belisca uma vaga para a Liga Conferência. Já o Troyes é o 16º, com 13 pontos. Na próxima quarta-feira, o Olympique visita o Nantes, às 17h. Derrotado neste domingo, o Troyes pega, em casa, o Lorient no mesmo dia, mas às 15h.