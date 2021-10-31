Olympique se recupera, vence o Clermont e assume o terceiro lugar do Campeonato Francês

Após três empates (sendo um pela Liga Europa) seguidos, o Olympique de Marselha se reabilitou e venceu o Clermont, fora de casa, por 1 a 0, neste domingo, em partida que encerrou a 12ª rodada do Campeonato Francês. O gol da vitória foi anotado por Under, aos 25 da primeira etapa.
O OM, do técnico Jorge Sampaoli, jogou com dois brasileiros no time titular: o zagueiro Luan Peres e o volante Gerson, que foi substituído pelo compatriota Luís Henrique. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Com o resultado, o Olympique de Marselha agora é o terceiro colocado, com 22 pontos, só um atrás do Nice. O PSG lidera com folga: 31. O Lens completa o G4, com 21. O Clermont é o 15º, com 13.
Próximos compromissos
O Olympique volta a campo agora na próxima quinta-feira, contra a Lazio, em Marselha, pela quarta rodada da Liga Europa. No Francês, o novo compromisso é contra o Metz, domingo que vem, também em casa. Já o Clermont joga agora conta o Saint-Ettiene no próximo domingo.