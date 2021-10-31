AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Olympique se recupera, vence o Clermont e assume o terceiro lugar do Campeonato Francês
futebol

Olympique se recupera, vence o Clermont e assume o terceiro lugar do Campeonato Francês

OM vinha de três empates seguidos, sendo um pela Liga Europa, mas ainda está muito longe do líder PSG. Gerson e Luan Peres foram titulares...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2021 às 19:04
Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
Após três empates (sendo um pela Liga Europa) seguidos, o Olympique de Marselha se reabilitou e venceu o Clermont, fora de casa, por 1 a 0, neste domingo, em partida que encerrou a 12ª rodada do Campeonato Francês. O gol da vitória foi anotado por Under, aos 25 da primeira etapa.
O OM, do técnico Jorge Sampaoli, jogou com dois brasileiros no time titular: o zagueiro Luan Peres e o volante Gerson, que foi substituído pelo compatriota Luís Henrique. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Com o resultado, o Olympique de Marselha agora é o terceiro colocado, com 22 pontos, só um atrás do Nice. O PSG lidera com folga: 31. O Lens completa o G4, com 21. O Clermont é o 15º, com 13.
Próximos compromissos
O Olympique volta a campo agora na próxima quinta-feira, contra a Lazio, em Marselha, pela quarta rodada da Liga Europa. No Francês, o novo compromisso é contra o Metz, domingo que vem, também em casa. Já o Clermont joga agora conta o Saint-Ettiene no próximo domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renomado consultor de gestão, Oscar Motomura morre aos 82 anos
Imagem de destaque
Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari
Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados