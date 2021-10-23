Olympique Marseille x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Crédito: PSG conta com talento de craques para derrotar o Olympique Marseille (Foto; ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

O Paris Saint-Germain viaja para encarar o Olympique Marseille neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. A equipe de Mauricio Pochettino, que está na ponta da Ligue 1 com nove vitórias em 10 partidas, busca ampliar a diferença sobre o rival que ocupa a 3ª colocação.Jogo especial

- Lógico que será um jogo complicado, pois o ambiente estará contra nós, mas será uma partida especial. Jogamos pelos três pontos, mas também pelo orgulho e pela alegria. O Marseille tem um time agressivo, vertical, mas esperamos impor nosso estilo - afirmou Pochettino.

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Retornos importantes

O Paris Saint-Germain ganha o retorno de dois jogadores importantes e que não puderam participar da partida contra o RB Leipzig pela Champions League. Neymar, que estava lesionado, e Icardi, com problemas pessoais, estão a disposição do comandante argentino.

FICHA TÉCNICA:Olympique Marseille x PSG

Data e horário: 24/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Stade Vélodrome, em Marselha (FRA)Onde assistir: Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:OLYMPIQUE MARSEILLE (Técnico: Jorge Sampaoli)Lopez; Saliba, Caleta-Car e Luan Peres; Lirola, Kamara, Guendouzi e De la Fuente; Gerson e Payet; Milik

Desfalques: Nenhum

PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Herrera, Verratti e Gueye; Neymar, Mbappe e Messi