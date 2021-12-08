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Olympique Marseille x Lokomotiv: onde assistir, horário e escalações do confronto da Liga Europa

Em confronto que vale uma vaga para Conference League, Marseille e Lokomotiv enfrentam-se nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 20:35

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 20:35

O Olympique de Marseille recebe, nesta quarta-feira, o Lokomotiv Moscou em partida válida pela sexta e última rodada da Liga Europa. As duas equipes, que já estão eliminadas da competição, disputam uma única vaga na Conference League.Veja a tabela da Liga Europa
A equipe do Olympique de Marseille ainda não venceu na fase de grupos desta Liga Europa, mas busca garantir ao menos uma vaga na Conference League. Já eliminada da competição que disputa, a equipe francesa precisa de apenas um empate nesta quinta-feira.
Lanterna do grupo com apenas dois empates e, consequentemente, dois pontos somados, a equipe do Lokomotiv Moscou precisa vencer o time do Olympique de Marseille fora de casa para conquistar a sua vaga na Conference League.FICHA TÉCNICAOLYMPIQUE DE MARSEILLE x GALATASARAY - Liga Europa
Data e horário: 09/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Orange Velodrome, em Marseille (FRA)Árbitro: William Collum (ESC)Assistentes: David McGeachie (ESC) e Francis Connor (ESC)Onde assistir: ESPN e Star+
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (Treinador: Jorge Sampaoli)Pau López; Saliba, Caleta-Car e Luan Peres; Gueye, Lamara, Lirola, Under, Payet e de la Fuente; Milik.
LOKOMOTIV (Treinador: Markus Gisdol)Khudyakov; Nenakhov, Jedvaj, Pablo e Rybus; Kerk, Petrov, Maradishvili e Kamano; Lisakovich e Smolov.
Desfalques: Anjorin, Beka Beka, Marinato, Magkeev, Miranchuk, Zé Luís, Zhemaletdinov e Zhivoglyadov (lesionados); Barinov (suspenso).
Crédito: MarseilleenfrentaoLokomitvpelaLigaEuropa(Foto:ValeryHACHE/AFP

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