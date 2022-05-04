Olympique Marseille x Feyenoord: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Conference League

O Olympique Marseille recebe o Feyenoord nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelo segundo jogo pela semifinal da Conference League. No jogo de ida, a equipe de Jorge Sampaoli saiu derrotada por 3 a 2 na Holanda e precisa reverter o resultado para chegar na grande decisão.ESTRATÉGIA FRANCESA- A ideia é se estabelecer no campo adversário e ter paciência para conseguir as chances. Temos um jeito de jogar e devemos respeitá-lo. Construímos uma equipe para ter controle, recuperar a bola rapidamente. É um desafio e eu gostaria de chegar em uma final europeia - disse Sampaoli, técnico do Marseille.