Olympique Marseille x Feyenoord: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Conference League

O Olympique Marseille recebe o Feyenoord nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelo segundo jogo pela semifinal da Conference League. No jogo de ida, a equipe de Jorge Sampaoli saiu derrotada por 3 a 2 na Holanda e precisa reverter o resultado para chegar na grande decisão.ESTRATÉGIA FRANCESA- A ideia é se estabelecer no campo adversário e ter paciência para conseguir as chances. Temos um jeito de jogar e devemos respeitá-lo. Construímos uma equipe para ter controle, recuperar a bola rapidamente. É um desafio e eu gostaria de chegar em uma final europeia - disse Sampaoli, técnico do Marseille.
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JOGO PROMETE GOLSO Feyenoord possui o melhor ataque dentre todas as equipes da Conference League. Até aqui, os holandeses anotaram 28 tentos e nunca marcaram menos de três gols por partida desde que chegou às oitavas de final. É uma grande preocupação para os franceses.
FICHA TÉCNICA:Olympique Marseille x Feyenoord
Data e horário: 5/5/2022, às 16h (de Brasília)Local: Stade Vélodrome, em Marselha (FRA)Onde assistir: ESPN 3 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:OLYMPIQUE MARSEILLE (Técnico: Jorge Sampaoli)Lopez; Lirola, Saliba, Caleta-Car e Kolasinac; Gerson, Guendouzi e Kamara; Payet, Bakambu e Under
Desfalques: Leonardo Balerdi e Konrad De La Fuente (machucados)
FEYENOORD (Técnico: Arne Slot)Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi e Malacia; Aursnes e Kokcu; Nelson, Til e Sinisterra; Dessers
Desfalques: Jens Toornstra e Justin Bijlow (machucados)