Olympique de Marselha x PSG: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG

Tem clássico na França neste domingo. O Paris Saint-Germain vai até o sul do país para encarar o Olympique de Marselha, pela 24ª rodada do Campeonato Francês, em busca da liderança do torneio. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Vélodrome.

+ Veja a tabela da Ligue 1Após a demissão do técnico André Villas-Boas, o marroquino Nasser Larguet, que comanda as categorias de base do Olympique de Marselha, assumiu o comando do time profissional. Enquanto o clube não acerta com um novo comandante, Larguet disse que está cumprindo ordens.

- Hoje, estou a fazer o que me pediram. Ou seja, para acompanhar esta equipa, para treinar, para levar para a competição que nos espera todos os fins de semana ou todas as quartas-feiras. Depois, quando vier o novo treinador, vou também ajudá-lo a assumir as funções - disse Nasser Larguet.

Em busca da liderança da competição, o técnico Mauricio Pochettino disse o que espera da partida. Para o treinador, que não sabe se terá Neymar à disposição por conta de uma gastroenterite, os jogadores do PSG sabem o que fazer para conquistar a vitória.

- Em uma partida como essa, o futebol sempre vem em primeiro lugar. A mente é um elemento importante, você deve encontrar o equilíbrio certo entre mente e emoção. Você tem que ser inteligente na abordagem, é claro. Os jogadores sabem o que este jogo representa. Não vou precisar motivá-los muito, eles sabem o que esperamos deles - disse o argentino.

+ Pelé prefere CR7! Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre Cristiano Ronaldo e MessiFICHA TÉCNICA

Olympique de Marselha x Paris Saint-GermainCampeonato Francês - 24ª Rodada​Data e horário: 07/02/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Vélodrome, em Marselha (FRA)Árbitro: Benoît BastienAssistentes: Frédéric Haquette e Hicham ZakraniOnde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS TIMES

OLYMPIQUE DE MARSELHA (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)Mandanda; Lirola, Caleta-Car, Álvaro González e Sakai; Thauvin, Gueye, Kamara e Payet; Germain e Benedetto.

Desfalques: Rongier e Milik (lesionados).

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Sergio Rico; Florenzi, Kehrer, Kimpembe e Kurzawa; Di María, Gueye, Paredes e Neymar; Mbappé e Icardi.