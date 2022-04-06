Olympique de Marselha x PAOK: Saiba onde assidtir e as escalações do jogo da Conference League

As quartas da Conference League estão chegando, e nesta quinta, vai ter bola rolando pelos jogos de ida. Em um deles, o Oympique de Marselha recebe os gregos do PAOK, no sul da França. O apito inicial será dado às 16h de Brasília.
OLYMPIQUE DE MARSELHAO Olympique de Marselha entrou na Conference após cair na fase de grupos da Europa League. Os marselheses passaram pelo Qarabag e o Basel antes do enfrentamento com o PAOK nas quartas. Gerson tem jogado de meia armador e ao que tudo indica, deverá ser titular na partida.
+Veja a tabela de jogos da Conference League
PAOKOs gregos chegam às quartas, após terem jogado toda a fase de grupos, ficando em 2° na sua chave e deixar pelo caminho, os belgas do Gent, nas quartas de final;O time de Razvan Lucescu está na vice-liderança do Capeonato Grego, atrás apenas do olympiacos. O PAOK deverá chegar com força máxima para o jogo.
FICHA TÉCNICAData e horário: quinta, 7 de abril, às 16h (de Brasília)Local: Orange Velodrome, Marselha, FrançaÁrbitro: Szymon MarciniakOnde assistir: ESPN e Star +
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (Treinador: Jorge Sampaoli )Mandanda, Kolasinac, Caleta-Car, Saliba, Linola, Guendouzi, Gueye, Gerson, Payet, Under e DiengDesfalques: Luan Peres (suspenso), Balerdi, Milik e De la Fuente PAOK (Treinador: Razvan Lucescu)Paschalakis, Lyratzis, Varela, Crespo, Vieirinha, Tsingaras, Kurtic, Murg, Douglas Augusto, Biseswar w ZvikovicDesfalques: Nelson Oliveira