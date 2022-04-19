Olympique de Marselha x Nantes: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Nesta quarta-feira, o Olympique de Marselha recebe o Nantes pela 33ª rodada do Campeonato Francês. O duelo é importante para a decisão da liga, já que o resultado determina se o Paris Saint-Germain pode ser campeão com antecedência. O confronto, no Stade Vélodrome, está marcado para às 16h.PODE DECIDIR O TÍTULOEm segundo colocado no Campeonato Francês, o Olympique pode atrapalhar os planos do Paris Saint-Germain, que tem chances de se tornar campeão antecipadamente nesta quarta-feira. Em caso de vitória do Paris, basta um tropeço do Marselha contra o Nantes para definir o título da liga.
COMO CHEGAM AS EQUIPESO Olympique de Marselha vem de uma derrota para o Paris Saint-Germain por 2 a 1 no último domingo. A equipe da casa disputa ainda a semifinal da Conference League. Enquanto isso, o Nantes vem de um empate sobre o Angers, mas está na final da Copa da França.FICHA TÉCNICAOlympique de Marselha x Nantes
Data e horário: 20/04/2022, às 16hLocal: Stade Vélodrome, em Marselha (FRA)Onde assistir: Star +
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
OLYMPIQUE DE MARSELHA (Técnico: Jorge Sampaoli)Pau López; Rongier, Saliba, Caleta-Car e Luan Peres; Kamara, Guendouzi, Gerson e Gueye; Under e Payet.
NANTES (Técnico: Antoine Kombouaré)Lafont; Fábio, Casteletto, Pallois e Merlin; Chirivella, Giotto, Kolo Muani, Simon e Blas; Coulibaly.