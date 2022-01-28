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Olympique de Marselha x Montpellier: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da França

Equipe de Jorge Sampaoli vive bom momento na temporada e quer avançar às quartas...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 15:40
Em boa fase na temporada, o Olympique de Marselha tem compromisso neste sábado pelas oitavas de final da Copa da França. No Velodróme, a equipe do técnico Jorge Sampaoli encara o Montpellier às 17h (horário de Brasília). Nas primeiras rodadas do torneio, o Marselha eliminou Cannet Rocheville e Chauvigny.+ Agora vai! Lyon aceita proposta e Bruno Guimarães é vendido ao Newcastle por R$ 245 milhões
Para o confronto deste sábado, Sampaoli não contará Gueye e Bamba Dieng, que disputam a Copa Africana de Nações, além do brasileiro Gerson, que joga as Eliminatórias da Copa do Mundo. Suspenso, o comandante argentino dará lugar a Jorge Desio, auxiliar técnico, que projetou a partida em coletiva de imprensa.
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- É uma competição muito importante para nós. Levamos todas as partidas, na Ligue 1, na Liga dos Campeões ou na Copa da França, o mais sério possível. Todas as partidas têm a mesma importância para nós. Na Coupe de France, queremos ir o mais longe possível. Queremos vencer e jogar duro para tentar vencer todos os jogos que estão por vir - completou.
FICHA TÉCNICA:Olympique de Marselha x Montpellier
Data e horário: 29/01/2022, às 17h (de Brasília)Local: Velodróme (FRA)Onde assistir: Star+
Olympique de Marselha provável escalação:Mandanda; Lirola, Saliba, Balerdi, Kolasinac; Kamara; Under, Guendouzi, Harit, Payet; Bakambu
Montpellier provável escalação:Bertaud; Sambia, Cozza, Sakho, Ristic; Mollet, Bares, Chotard, Gioacchini; Wahi, Germain
Crédito: OlympiquedeMarselhaencaraoMontpelliernestesábado(Foto:ROMAINPERROCHEAU/AFP

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