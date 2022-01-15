Olympique de Marselha x Lille: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês

Apesar da distância para o líder Paris Saint-Germain, o Olympique de Marselha faz boa temporada no Campeonato Francês e está na terceira posição do torneio. Para se firmar entre os líderes, a equipe de Jorge Sampaoli entra em campo neste domingo para enfrentar o Lille, no Vélodrome, às 16h45 (horário de Brasília).+ De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League

Atualmente, o Olympique de Marselha é o terceiro colocado da Ligue 1, com 36 pontos, 11 a menos que o líder, e a três do Nice. A equipe de Sampaoli terá três baixas neste domingo por conta da covid-19: Gerson, Álvaro González e Milik. Bakambu deve ser o centroavante contra o Lille e Sampaoli falou sobre o aproveitamento de jovens jogadores.

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- A experiência é importante para todos, mas para os jovens às vezes as dificuldades não são boas experiências. Há também a capacidade pessoal da mente. Guendouzi por exemplo, ele tem 22 anos, mas parece ter 30. O primeiro ano é muito importante para os jovens, tenho certeza que vão conseguir melhorar - disse em coletiva de imprensa.

FICHA TÉCNICA:Olympique de Marselha x Lille

Campeonato Francês - Rodada 21Data e horário: 16/01/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Vélodrome (FRA)Árbitro: Amaury DelerueOnde assistir: FOX Sports 1

Olympique de Marselha provável escalação:Lopez; Saliba, Caleta-Car, Peres; Lirola, Kamara, Guendouzi, De la Fuente; Under, Payet; Bakambu. Técnico: Jorge Sampaoli

Lille provável escalação:Grbic; Djalo, Fonte, Botman, Reinildo; Gomes, Andre, Onana, Bamba; David, Yilmaz. Técnico: Jocelyn Gourvennec