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Olympique de Marselha x Lille: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês

Time de Jorge Sampaoli faz boa temporada é terceira na Ligue One, com 36 pontos...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 13:35

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 13:35

Apesar da distância para o líder Paris Saint-Germain, o Olympique de Marselha faz boa temporada no Campeonato Francês e está na terceira posição do torneio. Para se firmar entre os líderes, a equipe de Jorge Sampaoli entra em campo neste domingo para enfrentar o Lille, no Vélodrome, às 16h45 (horário de Brasília).+ De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League
Atualmente, o Olympique de Marselha é o terceiro colocado da Ligue 1, com 36 pontos, 11 a menos que o líder, e a três do Nice. A equipe de Sampaoli terá três baixas neste domingo por conta da covid-19: Gerson, Álvaro González e Milik. Bakambu deve ser o centroavante contra o Lille e Sampaoli falou sobre o aproveitamento de jovens jogadores.
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- A experiência é importante para todos, mas para os jovens às vezes as dificuldades não são boas experiências. Há também a capacidade pessoal da mente. Guendouzi por exemplo, ele tem 22 anos, mas parece ter 30. O primeiro ano é muito importante para os jovens, tenho certeza que vão conseguir melhorar - disse em coletiva de imprensa.
FICHA TÉCNICA:Olympique de Marselha x Lille
Campeonato Francês - Rodada 21Data e horário: 16/01/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Vélodrome (FRA)Árbitro: Amaury DelerueOnde assistir: FOX Sports 1
Olympique de Marselha provável escalação:Lopez; Saliba, Caleta-Car, Peres; Lirola, Kamara, Guendouzi, De la Fuente; Under, Payet; Bakambu. Técnico: Jorge Sampaoli
Lille provável escalação:Grbic; Djalo, Fonte, Botman, Reinildo; Gomes, Andre, Onana, Bamba; David, Yilmaz. Técnico: Jocelyn Gourvennec
Crédito: OlympiquedeMarselhafazboatemporadaatéaqui(Foto:ROMAINPERROCHEAU/AFP

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