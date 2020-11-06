Olympique de Marselha vence o Strasbourg e entra no G-4 do Francês

Bastou ao Olympique de Marselha uma finalização durante 90 minutos para sair vitorioso nesta sexta-feira. Na abertura da 10ª rodada do Francês, a equipe comandada por André Villas-Boas não teve boa atuação, mas soube aproveitar a única oportunidade criada e venceu o Strasbourg por 1 a 0, fora de casa. O meia francês Morgan Sanson foi o autor do único gol da partida.GOLAÇO SALVADORApós perder para o Porto pela Liga dos Campeões, o Olympique de Marselha voltou a apresentar dificuldades no setor ofensivo. Em uma partida sem brilho e poucas chances criadas, um golaço de Sanson salvou o clube de mais um tropeço e garantiu os três pontos. Aos 26 da etapa final, Payet cruzou para a área, Benedetto ajeitou de cabeça e o meia francês acertou belo chute da entrada da área.