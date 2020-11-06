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futebol

Olympique de Marselha vence o Strasbourg e entra no G-4 do Francês

Mesmo com atuação fraca, equipe comandada por André Villas-Boas vence por 1 a 0 e assume a 4ª posição da tabela...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 19:28

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 19:28

Crédito: Jogadores comemoram único gol do jogo (PATRICK HERTZOG / AFP
Bastou ao Olympique de Marselha uma finalização durante 90 minutos para sair vitorioso nesta sexta-feira. Na abertura da 10ª rodada do Francês, a equipe comandada por André Villas-Boas não teve boa atuação, mas soube aproveitar a única oportunidade criada e venceu o Strasbourg por 1 a 0, fora de casa. O meia francês Morgan Sanson foi o autor do único gol da partida.GOLAÇO SALVADORApós perder para o Porto pela Liga dos Campeões, o Olympique de Marselha voltou a apresentar dificuldades no setor ofensivo. Em uma partida sem brilho e poucas chances criadas, um golaço de Sanson salvou o clube de mais um tropeço e garantiu os três pontos. Aos 26 da etapa final, Payet cruzou para a área, Benedetto ajeitou de cabeça e o meia francês acertou belo chute da entrada da área.
COMO FICA A TABELA?Com o resultado, o Olympique de Marselha chegou aos 18 pontos, ultrapassou o Nice e assumiu a 4ª posição da tabela. Já o Strasbourg permanece em 19º, com apenas seis pontos conquistados em 10 partidas.
PRÓXIMOS JOGOSAgora, os clubes terão um período de folga em função da Data Fifa e só voltam a campo daqui a duas semanas. Em 21 de novembro, às 17h (de Brasília), o Olympique recebe o Nice, em confronto direto pelo G-4. No dia seguinte, às 11h, o Strasbourg viaja para enfrentar o Montpellier.

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