Olympique de Marselha vence Nîmes e pula para vice-liderança do Francês

Crédito: Benedetto marcou o primeiro gol da vitória do Olympique - Reprodução - Twitter

Abrindo a 13º rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha venceu o Nimes por 2 a 0, fora de casa, e assumiu a vice-liderança na tabela, apenas um ponto atrás do PSG. Benedetto e Germain marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, a equipe de Marseille chegou aos 24 pontos e ocupa a segunda colocação. O Olympique volta aos gramados no próximo sábado, em casa, às 13h, diante do Monaco.