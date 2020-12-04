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futebol

Olympique de Marselha vence Nîmes e pula para vice-liderança do Francês

Equipe de Marseille assumiu a vice-liderança na tabela, apenas um ponto atrás do PSG...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 19:04

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 19:04

Crédito: Benedetto marcou o primeiro gol da vitória do Olympique - Reprodução - Twitter
Abrindo a 13º rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha venceu o Nimes por 2 a 0, fora de casa, e assumiu a vice-liderança na tabela, apenas um ponto atrás do PSG. Benedetto e Germain marcaram os gols da vitória.
Com o resultado, a equipe de Marseille chegou aos 24 pontos e ocupa a segunda colocação. O Olympique volta aos gramados no próximo sábado, em casa, às 13h, diante do Monaco.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊSPor outro lado, o Nîmes permanece em 16º lugar na tabela com 11 pontos e não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. A equipe volta aos gramados no próximo domingo, diante do Lorient, fora de casa.

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