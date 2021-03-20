Olympique de Marselha perde para o Nice e tem primeira derrota sob o comando de Jorge Sampaoli

O Olympique de Marselha perdeu a primeira partida sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Neste sábado, o time do ex-treinador de Atlético-MG e Santos visitou o Nice, pela 30ª rodada do Campeonato Francês, e os donos da casa venceram por 3 a 0 na terceira partida do argentino à beira do campo.
Na etapa final, Balerdi errou em saída de bola, Gouiri roubou, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para ampliar. Nos acréscimos, Claude Maurice pegou rebote de chute de Dolberg, que acertou a trave, e fechou a conta na Allianz Riviera.
RENNES VENCE FORA DE CASANo outro jogo do dia pela Ligue1, o Rennes visitou o Metz e venceu por 3 a 1. Os gols foram marcados por Doku, Terrier (de pênalti) e Guirassy. Yade descontou para os donos da casa.