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futebol

Olympique de Marselha entra na briga para contratar Willian José

Jogador brasileiro de 29 anos é alvo dos Colchoneros para substituir Diego Costa, mas ganha mais um pretendente na janela de transferências do inverno europeu...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 15:31

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:31

Crédito: Reprodução / Twitter Willian José
Buscando um atacante após perder Diego Costa, que rescindiu seu contrato recentemente, o Atlético de Madrid mira a contratação do brasileiro Willian José. No entanto, o clube da capital espanhola ganhou um concorrente, segundo a imprensa local. Trata-se do Olympique de Marselha, da França.
+ Veja a tabela da Ligue 1De acordo com o jornal "Marca", o clube da França, que também cogitou a contratação de Milik, do Napoli, que era outro alvo do Atléti, agora busca o camisa 9 da Real Sociedad. Segundo o portal, o diretor esportivo da equipe francesa, o espanhol Pablo Longoria, conhece o jogador e pensa em sua contratação.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Revelado no Grêmio Prudente, Willian José passou por clubes como São Paulo, Grêmio e Santos no Brasil, além de ter defendido o Real Madrid Castilla. O camisa 9 chegou à Real Sociedad em 2016, e desde então é um dos destaques. Na atual temporada, o brasileiro marcou quatro gols em 19 partidas.

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