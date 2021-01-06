Olympique de Marselha entra na briga para contratar Willian José

Buscando um atacante após perder Diego Costa, que rescindiu seu contrato recentemente, o Atlético de Madrid mira a contratação do brasileiro Willian José. No entanto, o clube da capital espanhola ganhou um concorrente, segundo a imprensa local. Trata-se do Olympique de Marselha, da França.
+ Veja a tabela da Ligue 1De acordo com o jornal "Marca", o clube da França, que também cogitou a contratação de Milik, do Napoli, que era outro alvo do Atléti, agora busca o camisa 9 da Real Sociedad. Segundo o portal, o diretor esportivo da equipe francesa, o espanhol Pablo Longoria, conhece o jogador e pensa em sua contratação.
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Revelado no Grêmio Prudente, Willian José passou por clubes como São Paulo, Grêmio e Santos no Brasil, além de ter defendido o Real Madrid Castilla. O camisa 9 chegou à Real Sociedad em 2016, e desde então é um dos destaques. Na atual temporada, o brasileiro marcou quatro gols em 19 partidas.