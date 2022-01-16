Olympique de Marselha e Lille empatam neste domingo pelo Campeonato Francês

À caça do líder Paris Saint-Germain, o Olympique de Marselha tropeçou neste domingo ao empatar em casa com o Lille no Campeonato Francês. No Vélodrome, a equipe de Jorge Sampaoli ficou no 1 a 1 com o 10º colocado do torneio. Sven Botman abriu o placar para os visitantes, e Cengiz Under deixou tudo igual para os anfitriões.+ Philippe Coutinho marca na estreia e salva Aston Villa de derrota para o Manchester United

O Lille abriu o placar logo aos 15 minutos, com Botman. O zagueiro aproveitou cobrança de escanteio de Renato Sanches e tocou de cabeça no canto de Pau López. Contudo, o jogo mudou de panorama aos 32', quando Benjamin André, meia dos visitantes, foi expulso. A partir daí, o Olympique passou a criar mais chances no jogo.

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Na volta dos intervalos, o segundo tempo se resumiu em uma pressão pelo gol de empate do Olympique de Marselha. E a equipe de Jorge Sampaoli balançou as redes aos 30 minutos. Payet serviu Under, que marcou um golaço chutando colocado no canto de Grbic. Nos minutos finais, os donos da casa tentaram a virada, mas em vão.