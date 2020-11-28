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futebol

Olympique de Marselha derrota o Nantes e joga pressão para o PSG

Em casa, o OM faz 3 a 1 e chega aos 21 pontos em dez jogos. Líder, Paris Saint-Germain tem 24, mas um jogo a mais na Ligue 1...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 14:59

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 14:59

Crédito: NICOLAS TUCAT / AFP
Na caça ao líder PSG, o Olympique de Marselha entrou em campo, na tarde deste sábado, recebeu o Nantes e venceu por 3 a 1, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Os gols foram anotados por Thauvin, Payet e Benedetto, de pênalti. Blas decontou aos 28 do segundo tempo.
A partida contou com uma homenagem ao argentino Diego Armando Maradona. Um dos maiores jogadores de todos os tempos, ele faleceu na última quarta-feira, aos 60 anos. Os jogadores dos dois times ficaram perfilados em formato de "M", junto com os ábitros (confira na imagem abaixo)
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Com o resultado, o Olympique chegou aos 21 pontos na competição, mas tem apenas dez jogos e está em terceiro lugar no torneio. O líder é o PSG, que tem 24, mas onze jogos (o próximo será ainda neste sábado, em casa, contra o Bordeaux, às 17h). Ou seja, se o Paris Saint Germain tropeçar, O OM ficará com a faca e o queijo na mão para assumir a liderança.

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