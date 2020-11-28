Olympique de Marselha derrota o Nantes e joga pressão para o PSG

Crédito: NICOLAS TUCAT / AFP

Na caça ao líder PSG, o Olympique de Marselha entrou em campo, na tarde deste sábado, recebeu o Nantes e venceu por 3 a 1, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Os gols foram anotados por Thauvin, Payet e Benedetto, de pênalti. Blas decontou aos 28 do segundo tempo.

A partida contou com uma homenagem ao argentino Diego Armando Maradona. Um dos maiores jogadores de todos os tempos, ele faleceu na última quarta-feira, aos 60 anos. Os jogadores dos dois times ficaram perfilados em formato de "M", junto com os ábitros (confira na imagem abaixo)

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS