Olympique de Marselha derrota o Nantes e joga pressão para o PSG

Na caça ao líder PSG, o Olympique de Marselha entrou em campo, na tarde deste sábado, recebeu o Nantes e venceu por 3 a 1, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Os gols foram anotados por Thauvin, Payet e Benedetto, de pênalti. Blas decontou aos 28 do segundo tempo.
A partida contou com uma homenagem ao argentino Diego Armando Maradona. Um dos maiores jogadores de todos os tempos, ele faleceu na última quarta-feira, aos 60 anos. Os jogadores dos dois times ficaram perfilados em formato de "M", junto com os ábitros (confira na imagem abaixo)
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Com o resultado, o Olympique chegou aos 21 pontos na competição, mas tem apenas dez jogos e está em terceiro lugar no torneio. O líder é o PSG, que tem 24, mas onze jogos (o próximo será ainda neste sábado, em casa, contra o Bordeaux, às 17h). Ou seja, se o Paris Saint Germain tropeçar, O OM ficará com a faca e o queijo na mão para assumir a liderança.