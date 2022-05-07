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Olympique de Marselha confirma lesão, e Payet está fora da temporada

Meia sofreu lesão muscular diante do Feyenoord, pela semifinal da Conference League...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 08:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 08:40
Uma semana de notícias ruins para o Olympique de Marselha. Após ser eliminado pelo Feyenoord na semifinal da Conference League, o clube francês publicou, na manhã deste sábado, uma nota oficial confirmando a lesão de Dimitri Payet. Os exames médicos diagnosticaram uma lesão muscular na panturrilha do meia, que não voltará a campo nesta temporada.
+ Vidal quer vaga em clube brasileiro, Barcelona visa craque português… O Dia do Mercado! - Dimitri Payet sofreu uma lesão muscular na panturrilha avaliada pelos exames de referência habituais. Os tratamentos já começaram, mas a recuperação total só acontecerá após o final do campeonato - diz a nota oficial do Olympique de Marselha.
A lesão ocorreu no primeiro tempo da partida contra o Feyenoord, na última quinta-feira. O meia precisou ser substituído e viu, do banco de reservas, o time francês ficar no 0 a 0 e não conseguir a vaga na final da Conference League. A partida de ida, na Holanda, havia sido 3 a 2 para o Feyenoord.
+ Olympique na briga pela Champions: veja a tabela do Francês
Nas redes sociais, Payet também se manifestou sobre a lesão:
- Meus amigos, mais uma vez não poderei fazer o que mais amo no mundo, jogar futebol. Depois de ter passado pelos últimos exames de hoje, os resultados são tranquilizadores, mas mostram que infelizmente não pude jogar novamente nesta temporada. A decepção é grande, a dor é forte, mas estou bem cercado e todas as suas mensagens de apoio me dão forças para olhar para frente. - A próxima temporada começa amanhã para mim. O mais difícil hoje para mim é não poder ajudar meus companheiros nesta reta final. Obviamente, eu estaria atrás deles e de toda a equipe nos últimos 3 jogos que sabemos serem importantes para alcançar o objetivo definido - completou Payet.
Atualmente na terceira colocação da Ligue 1, o Olympique de Marselha tem mais três jogos até o fim da temporada e busca confirmar a vaga na próxima edição da Champions League. Neste domingo, às 12h05, a equipe comandada por Jorge Sampaoli enfrenta o Lorient, fora de casa.
Crédito: PayetdesfalcaoOlympiquedeMarselhaatéofimdatemporada(Foto:Reprodução/Twitter

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