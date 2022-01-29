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Olympique de Marselha bate Montpellier nos pênaltis e se classifica na Copa da França

Time de Sampaoli empatou em 1 a 1 no tempo normal, mas venceu por 5 a 4 nas penalidades, e está classificado para as quartas de final da competição...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2022 às 19:16

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 19:16

O Olympique de Marselha suou a camisa, mas avançou às quartas de final da Copa da França. Em casa, a equipe de Jorge Sampaoli empatou em 1 a 1 com o Montpellier no tempo normal, mas venceu por 5 a 4 na disputa de pênaltis. Milik marcou o gol durante os 90 minutos, enquanto Ristic desperdiçou a cobrança para os visitantes.+ Ex-Palmeiras, Arthur Cabral é anunciado como reforço de clube italiano
Em casa, o Olympique de Marselha começou melhor a partida, dominou as ações e teve as principais chances do primeiro tempo. As duas mais perigosas saíram já no fim da etapa inicial. Aos 36', Payet acertou o travessão em uma bonita cobrança de falta. Já aos 45', foi a vez de Guendouzi assustar com um chute, defendido à queima roupa pelo goleiro.
No segundo tempo, a pressão seguiu e o Olympique de Marselha, enfim chegou ao gol, com Arkadiusz Milik. Aos 29', após confusão na área, a bola sobrou nos pés do atacante, que completou para o gol. Contudo, a vantagem durou apenas cinco minutos. Aos 34', o Montpellier empatou com Bení Makouana após assistência de Mamadou Sakho.
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O Olympique de Marselha pressionou no final, teve uma grande chance com Under, mas não conseguiu o segundo gol. Com o empate, a partida foi para os pênaltis e o time da casa levou a melhor, por 5 a 4. Todos os cobrados do Marselha acertaram as cobranças, enquanto Mihailo Ristic desperdiçou a tentativa para o Montpellier.
Crédito: OlympiquedeMarselhabateuoMontpelliernaspenalidades(Foto:NICOLASTUCAT/AFP

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