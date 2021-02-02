Olympique de Marselha anuncia suspensão de André Villas-Boas do cargo de treinador

Crédito: AFP

Na tarde desta terça-feira, 02, o Olympique de Marselha anunciou a suspensão de André Villas-Boas do cargo de treinador da equipe. A decisão foi justificada pelos comentários de Villas-Boas, em coletiva de imprensa, sobre a contratação do meio-campista francês Ntcham. A nota também critica o comportamento de Villas-Boas com Pablo Longoria, diretor de futebol da equipe.Confira a tabela da Ligue 1CONFIRA O COMUNICADO DO OLYMPIQUE DE MARSELHA

"Esta decisão protetora tornou-se inevitável devido à recente repetição de ações e atitudes que prejudicam gravemente a instituição olímpica de Marselha e seus funcionários que a defendem diariamente.

Os comentários feitos hoje em conferência de imprensa a respeito de Pablo Longoria, diretor-geral responsável pelo futebol, são inaceitáveis.

O seu investimento excepcional não pode ser posto em causa e, pelo contrário, foi saudado por todos durante esta janela de transferências de inverno marcada por uma crise sem precedentes. Quaisquer sanções serão aplicadas a André Villas-Boas no final de um processo disciplinar."Mais cedo, André Villas-Boas deixou claro que não queria a contratação do Ntcham e, por isso, pediu demissão do clube.