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Olympique de Marselha anuncia suspensão de André Villas-Boas do cargo de treinador

Publicamente, treinador pediu a demissão do clube francês após a contratação de um jogador que ele não queria...
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Publicado em 

02 fev 2021 às 14:20

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 14:20

Crédito: AFP
Na tarde desta terça-feira, 02, o Olympique de Marselha anunciou a suspensão de André Villas-Boas do cargo de treinador da equipe. A decisão foi justificada pelos comentários de Villas-Boas, em coletiva de imprensa, sobre a contratação do meio-campista francês Ntcham. A nota também critica o comportamento de Villas-Boas com Pablo Longoria, diretor de futebol da equipe.Confira a tabela da Ligue 1CONFIRA O COMUNICADO DO OLYMPIQUE DE MARSELHA
"Esta decisão protetora tornou-se inevitável devido à recente repetição de ações e atitudes que prejudicam gravemente a instituição olímpica de Marselha e seus funcionários que a defendem diariamente.
Os comentários feitos hoje em conferência de imprensa a respeito de Pablo Longoria, diretor-geral responsável pelo futebol, são inaceitáveis.
O seu investimento excepcional não pode ser posto em causa e, pelo contrário, foi saudado por todos durante esta janela de transferências de inverno marcada por uma crise sem precedentes. Quaisquer sanções serão aplicadas a André Villas-Boas no final de um processo disciplinar."Mais cedo, André Villas-Boas deixou claro que não queria a contratação do Ntcham e, por isso, pediu demissão do clube.
- Não foi uma decisão que eu tomei. Foi um jogador específico que eu disse não. Não sabia, mas soube da contratação quando acordei e entrei no site do Marseille. Eu ofereci minha demissão dizendo que não concordava com a estratégia esportiva. Eu não quero dinheiro, só quero sair. - disse Villas Boas em coletiva de imprensa.

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