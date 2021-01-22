Olympique de Marselha anuncia contratação de atacante polonês do Napoli por empréstimo

Crédito: Divulgação/OM

A janela de transferências de inverno na Europa segue movimentada. Nesta quinta-feira, o Olympique de Marselha anunciou a contratação do atacante polonês Arkadiusz Milik. O atleta, que pertence ao Napoli, chega por empréstimo de 18 meses, até junho de 2022.

+ Zagueiro pode sair do Flamengo, Vinícius Júnior atrai o interesse de clubes… Veja o Dia do Mercado!Após o fim do período de empréstimo, o clube francês terá a opção de comprar o atleta de 26 anos em definitivo por oito milhões de euros. Ele chega para reforçar o setor ofensivo de uma equipe que está em crise após resultados negativos. Nas últimas sete rodadas no Francês, foram quatro derrotas e apenas uma única vitória.

O diretor esportivo do Olympique, Pablo Longoria, comemorou a contratação e ressaltou as qualidades do atacante.

- Estou muito satisfeito porque contratamos um dos melhores jogadores da posição na Europa. É um jogador muito bom. Fizemos esforços para essa transferência em um momento difícil. Obrigado ao clube pela ambição e ao jogador pela disponibilidade para vir para o OM.

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