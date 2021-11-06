Olympique de Marseille x Metz: onde assistir, horário e escalações do confronto da Ligue 1

Crédito: Sylvain THOMAS / AFP

Neste domingo, o Olympique de Marseille recebe a equipe do Metz no Orange Velodrome em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Francês. O confronto, que terá início às 9h (de Brasília), é vital para o time de Jorge Sampoli, que pode assumir a vice-liderança.>>> Veja a tabela do Francês <<<

O Olympique de Marseille é o quarto colocado do Campeonato Francês, e soma um total de 22 pontos nas doze rodadas já disputadas. Uma vitória na partida contra o Metz e uma combinação de resultados pode colocar a equipe na segunda colocação da competição.

A situação do Metz neste início de Ligue 1 não é das melhores, e o time visitante deste domingo está na zona de rebaixamento. Os sete pontos em doze rodadas não formam um bom conjunto para a equipe, que venceu apenas uma vez no Francês.FICHA TÉCNICAOLYMPIQUE DE MARSEILLE x Metz - Ligue 1

Data e horário: 07/11/2021, às 9h (de Brasília)Local: Orange Velodrome, em Marseille (FRA)Árbitro: Jerome BrisardAssistentes: Pierre Taesch e Benjamin PagesOnde assistir: Star+

OLYMPIQUE DE MARSEILLE (Treinador: Jorge Sampaoli)Paul López; Saliba, Caleta-Car e Luan Peres; Pol Lirola, Rongier, Kamara e Under; Guendouzi, Payet e Milik.

METZ (Treinador: Frederic Antonetti)Oukidja; Centonze, Bronn, Jemerson, Kouyate e Dalaine; N'Doram, Maiga e Matar Sarr; Boulaya e de Préville.