Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Olympique de Marseille x Metz: onde assistir, horário e escalações do confronto da Ligue 1
futebol

Olympique de Marseille x Metz: onde assistir, horário e escalações do confronto da Ligue 1

Equipe treinada por Jorge Sampoli entra em campo às 9h (de Brasília) deste domingo em partida do Campeonato Francês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 14:20

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 14:20

Crédito: Sylvain THOMAS / AFP
Neste domingo, o Olympique de Marseille recebe a equipe do Metz no Orange Velodrome em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Francês. O confronto, que terá início às 9h (de Brasília), é vital para o time de Jorge Sampoli, que pode assumir a vice-liderança.>>> Veja a tabela do Francês <<<
O Olympique de Marseille é o quarto colocado do Campeonato Francês, e soma um total de 22 pontos nas doze rodadas já disputadas. Uma vitória na partida contra o Metz e uma combinação de resultados pode colocar a equipe na segunda colocação da competição.
A situação do Metz neste início de Ligue 1 não é das melhores, e o time visitante deste domingo está na zona de rebaixamento. Os sete pontos em doze rodadas não formam um bom conjunto para a equipe, que venceu apenas uma vez no Francês.FICHA TÉCNICAOLYMPIQUE DE MARSEILLE x Metz - Ligue 1
Data e horário: 07/11/2021, às 9h (de Brasília)Local: Orange Velodrome, em Marseille (FRA)Árbitro: Jerome BrisardAssistentes: Pierre Taesch e Benjamin PagesOnde assistir: Star+
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (Treinador: Jorge Sampaoli)Paul López; Saliba, Caleta-Car e Luan Peres; Pol Lirola, Rongier, Kamara e Under; Guendouzi, Payet e Milik.
METZ (Treinador: Frederic Antonetti)Oukidja; Centonze, Bronn, Jemerson, Kouyate e Dalaine; N'Doram, Maiga e Matar Sarr; Boulaya e de Préville.
Desfalques: Cabit, Joseph e Niakate (lesionados); Udol (suspenso).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados