Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Olympique de Marseille vence em sua estreia pela Ligue 1

Thauvin participou dos três gols contra o Brest e foi o nome da partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 18:48

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 18:48

Crédito: LOIC VENANCE / AFP
O Olympique de Marseille estreou no Campeonato Francês 20/21 com o pé direito. Em seu primeiro jogo, contra o Brest, conseguiu a vitória por 3 a 2. Thauvin e Caleta-Car, duas vezes, foram os autores dos gols do time treinado por Villas-Boas. Faivre e Charbonier descontaram para os mandantes.
NOME DO JOGOThauvin fez uma grande partida. O francês marcou o primeiro gol em um belo chute de fora da área, que acabou desviando no zagueiro e encobrindo o goleiro. Além disso, ele também deu duas assistências. Teve participação direta nas três vezes que o Olympique de Marseille balançou as redes.
ZAGUEIRO ARTILHEIROCaleta-Car balançou as redes duas vezes na partida. Em duas faltas cobradas na área por Thauvin, o zagueiro completou para o fundo das redes. A primeira aos 27 do primeiro tempo e a segunda aos 35 do segundo tempo.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSCom um jogo a menos pela adiamento da primeira partida contra o Saint-Étienne, o Olympique de Marseille jogará seu segundo jogo no Campeonato Francês no domingo (13), contra o Paris Saint-Germain, às 16h (horário de Brasília). No mesmo dia, porém às 10h, o Brest enfrenta o Dijon.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados