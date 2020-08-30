Olympique de Marseille vence em sua estreia pela Ligue 1

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O Olympique de Marseille estreou no Campeonato Francês 20/21 com o pé direito. Em seu primeiro jogo, contra o Brest, conseguiu a vitória por 3 a 2. Thauvin e Caleta-Car, duas vezes, foram os autores dos gols do time treinado por Villas-Boas. Faivre e Charbonier descontaram para os mandantes.

NOME DO JOGOThauvin fez uma grande partida. O francês marcou o primeiro gol em um belo chute de fora da área, que acabou desviando no zagueiro e encobrindo o goleiro. Além disso, ele também deu duas assistências. Teve participação direta nas três vezes que o Olympique de Marseille balançou as redes.

ZAGUEIRO ARTILHEIROCaleta-Car balançou as redes duas vezes na partida. Em duas faltas cobradas na área por Thauvin, o zagueiro completou para o fundo das redes. A primeira aos 27 do primeiro tempo e a segunda aos 35 do segundo tempo.