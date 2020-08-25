Olympique de Marseille tem mais três casos de Covid-19 confirmados

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O Olympique de Marseille divulgou a presença de mais três casos positivos de Covid-19 no seu plantel principal. O clube já entrou em contato com a liga que organiza o futebol francês para que alguma medida seja tomada. Os novos infectados se juntam aos outros três integrantes que foram diagnosticados com o vírus na última semana.

Devido a situação do time, o Olympique de Marseille não entrou em campo pela primeira rodada do Campeonato Francês, prevista para acontecer na última sexta-feira. Neste domingo, o clube entraria em campo para enfrentar o Stade Brestois, mas não há nenhuma definição sobre um possível novo adiamento de uma partida da equipe de André Villas-Boas.