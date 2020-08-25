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Olympique de Marseille tem mais três casos de Covid-19 confirmados

Equipe vice-campeã na última temporada não entrou em campo na primeira rodada do Campeonato Francês e não tem presença garantida após novos casos positivos...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 09:34

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 09:34

Crédito: AFP
O Olympique de Marseille divulgou a presença de mais três casos positivos de Covid-19 no seu plantel principal. O clube já entrou em contato com a liga que organiza o futebol francês para que alguma medida seja tomada. Os novos infectados se juntam aos outros três integrantes que foram diagnosticados com o vírus na última semana.
Devido a situação do time, o Olympique de Marseille não entrou em campo pela primeira rodada do Campeonato Francês, prevista para acontecer na última sexta-feira. Neste domingo, o clube entraria em campo para enfrentar o Stade Brestois, mas não há nenhuma definição sobre um possível novo adiamento de uma partida da equipe de André Villas-Boas.
A equipe já terá um calendário mais enxuto por estar participando da Liga dos Campeões e pode ser difícil encaixar uma nova data para a realização de outro confronto adiado. A Ligue 1 foi a única competição entre as grandes ligas europeias a encerrar seu torneio de forma precoce por conta dos casos do novo coronavírus na última temporada.

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