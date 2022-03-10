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Olympique de Marseille, Roma e Leicester vencem na Conference League; veja os resultados do dia

Oito partidas acontecem ao redor do Velho Continente na competição mais nova da Uefa. Duelos de volta serão disputados todos na próxima quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 20:09

Publicado em 10 de Março de 2022 às 20:09

Em uma semana repleta de jogos de competições da Uefa, oito partidas foram disputadas nesta quinta-feira na Conference League, o novo torneio de clube da Europa. Os jogos em questão foram válidos pela ida das oitavas de final. Veja a seguir todos os resultados.OLYMPIQUE DE MARSEILLE X BASELNo Estádio Vélodrome, no sul da França, o Olympique de Marseille recebeu o Basel, da Suíça. Com dois gols do polonês Arkadiusz Milik, o time de Jorge Sampaoli e Gerson venceu por 2 a 1. No fim, Sebastiano Esposito descontou para os visitantes.
+ Veja a tabela e os jogos da Conference League
VITESSE X ROMANa Holanda, a Roma do técnico José Mourinho visitou o Vitesse e o time italiano venceu por 1 a 0, com gol marcado no fim do primeiro tempo. O artilheiro solitário foi o português Sérgio Oliveira, que chegou à Giallorossi na janela de transferências de inverno.
LEICESTER X RENNES​Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Leicester recebeu o Rennes, da França, no King Power Stadium. No primeiro tempo, Albrighton abriu o marcador aos 30 minutos. Nos acréscimos da etapa final, o nigeriano Kelechi Iheanacho deu números finais à partida.
+ Venda do Chelsea é barrada após sanção contra Abramovich: saiba clubes com donos ou patrocinadores russos
OUTROS RESULTADOS DO DIA​PAOK 1 x 0 Gent​Slavia Praga 4 x 1 LASK LinzPartizan 2 x 5 FeyenoordPSV 4 x 4 CopenhagueBodo/Glimt 2 x 1 AZ Alkmaar
Os jogos de volta das oitavas de final da Conference League acontecem na próxima quinta-feira, obviamente todos com o mando invertido em relação aos jogos de ida. Vale lembrar que não existe mais o critério do gol fora de casa nas competições da Uefa. O sorteio das quartas de final será no dia 18 de março.
Crédito: OlympiquedeMarseilleéumdosfavoritosaotítulodaConferenceLeague(Foto:NICOLASTUCAT/AFP

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